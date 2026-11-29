Chung sức mở đường nơi biên cương

Địa hình núi đá tai mèo chia cắt khiến việc đi lại, vận chuyển nông sản ở nhiều thôn của xã Lũng Cú còn không ít khó khăn. Mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội; mùa khô, nhiều đoạn gập ghềnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. Trong quá trình ấy, Ban CHQS xã và lực lượng dân quân tích cực tham gia, trở thành lực lượng nòng cốt trong vận động, kết nối nguồn lực và hỗ trợ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và cán bộ xã hỗ trợ người dân cập nhật kiến thức chuyển đổi số, tháng 10-2026.

Tại thôn Lũng Táo, nơi có 195 hộ với 947 nhân khẩu, trong đó 98 hộ nghèo và 77 hộ cận nghèo, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn. Khi chủ trương làm tuyến đường nội đồng Thèm Tủng và đường liên nhóm hộ được triển khai, Chi bộ thôn với 39 đảng viên phối hợp Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tổ chức 3 cuộc họp, thu hút 195 lượt người tham gia bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện. Trên tinh thần tự nguyện, các hộ đóng góp kinh phí mua vật liệu, bình quân 3,5 triệu đồng/hộ, đồng thời tham gia ngày công lao động. Đáng chú ý, Ban CHQS xã Lũng Cú đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ công trình. Trực tiếp kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm, Thượng tá Quách Duy Bắc, Chính trị viên Ban CHQS xã đã vận động được 15 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ nhân dân thôn Lũng Táo làm đường. Sự chung tay ấy góp thêm nguồn lực để bà con triển khai công trình dài khoảng 3.000m, mặt đường rộng 2m, dày 10cm, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí, cán bộ, chiến sĩ dân quân còn tích cực phối hợp với nhân dân trong quá trình thực hiện các phần việc tại cơ sở. Từ tuyên truyền, vận động đến trực tiếp tham gia lao động, mỗi việc làm đều góp phần đưa chủ trương của địa phương vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tình cảm gắn bó giữa LLVT với nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn Sùng Thị Máy cho biết: "Để người dân đồng thuận, chi bộ phải tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của công trình, tạo điều kiện để bà con trực tiếp bàn bạc, quyết định. Khi thấy con đường phục vụ thiết thực nhu cầu đi lại và sản xuất, người dân sẽ chủ động chung tay thực hiện". Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vừ Thị Kía cũng khẳng định, các khoản đóng góp được trao đổi công khai, trên tinh thần tự nguyện, không gây áp lực đối với những gia đình còn khó khăn.

Đưa công nghệ đến từng nhà

Không chỉ tham gia xây dựng hạ tầng, Ban CHQS xã Lũng Cú còn phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số ở cơ sở. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, đơn vị thành lập 4 tổ công tác gồm 16 cán bộ, nhân viên và dân quân, trực tiếp đến từng hộ hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID và hướng dẫn đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử.

Điểm đáng chú ý là cách làm “một lần đến nhà, làm trọn nhiều việc”. Các tổ công tác rà soát từng hộ, không để bỏ sót đối tượng; đến tận nơi, ngồi cùng người dân, hướng dẫn thao tác ngay trên điện thoại của mỗi người. Trong cùng buổi, người dân được hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp 5 loại giấy tờ quan trọng; đảng viên được hướng dẫn cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí trực tuyến.

Cán bộ Ban CHQS xã Lũng Cú đến nhà người dân trên địa bàn thôn Lũng Táo để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng VNeID, tháng 10-2026.

Với cách làm kiên trì, gần gũi, hoạt động đã hướng dẫn đủ 195/195 hộ, hỗ trợ 586 lượt người; 39/39 đảng viên Chi bộ thôn Lũng Táo được cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí trực tuyến. Kết quả này góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng định danh điện tử, từng bước hiện đại hóa công tác Đảng ở cơ sở. Quan trọng hơn, thông qua sự hỗ trợ trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ dân quân giúp người dân tiếp cận công nghệ thuận lợi hơn, nhất là những người còn hạn chế kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh.

Cùng với đưa công nghệ đến từng nhà, Ban CHQS xã còn triển khai hiệu quả mô hình dân vận khéo “Tình hậu phương ấm lòng chiến sĩ” trong LLVT tỉnh Tuyên Quang. Trong đợt huấn luyện dân quân năm 2026, đơn vị vận động, kêu gọi tài trợ được 5 tấn xi măng, đồng thời tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ dân quân giúp nhân dân thôn Há Súng làm đường nội thôn và láng nền sân nhà hai gia đình có con em nhập ngũ năm 2026. Đó là gia đình đồng chí Vừ Mí Sính, hiện công tác tại Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và gia đình đồng chí Vừ Mí Pó, công tác tại Đồn Biên phòng Bạch Đích, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang. Những bao xi măng được vận động, những ngày công của cán bộ, chiến sĩ dân quân đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt của các gia đình, thể hiện sự quan tâm của địa phương và LLVT đối với hậu phương người lính.

Đồng hành phát triển kinh tế

Trong đợt huấn luyện dân quân năm 2026, Ban CHQS xã Lũng Cú còn tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện mô hình phát triển kinh tế của đơn vị. Lực lượng dân quân đã chăm bón gần 0,5ha vườn ổi, đồng thời phát quang, mở rộng thêm 0,5ha đất để chuẩn bị trồng mới các loại cây ăn quả khác. Hoạt động vừa gắn nhiệm vụ huấn luyện với lao động sản xuất, vừa góp phần khai thác hiệu quả diện tích đất, tạo hướng phát triển kinh tế tại địa phương.

Cùng với sự tham gia của LLVT, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương còn lan tỏa ở nhiều khu dân cư. Tại thôn Bản Thùng, công trình đường bê tông dài hơn 500m, rộng 3m được triển khai với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 200 triệu đồng; trong đó, Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình hỗ trợ 30 triệu đồng. Ở thôn Tả Gia Khâu, người dân tự nguyện đóng góp khoảng 270 triệu đồng làm 3 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 2.000m. Tại thôn Ma Xí, bà con đóng góp khoảng 200 triệu đồng để làm kè hai bên đường, chỉnh trang mặt bằng và khu vực sân trụ sở thôn.

Không chỉ phát triển hạ tầng, người dân còn tích cực chỉnh trang nhà ở, giữ gìn kiến trúc truyền thống và bảo vệ môi trường. Tại thôn Ma Lé, 174 hộ với 823 nhân khẩu đã đóng góp 80 triệu đồng trong năm 2026 để làm đường giao thông, xây dựng và sửa chữa công trình phục vụ cộng đồng. Thôn tổ chức 90 buổi vệ sinh, thu gom rác thải với sự tham gia của 174/174 hộ. Những việc làm thường xuyên ấy góp phần xây dựng cảnh quan sạch đẹp, giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng cao.

Đồng chí Hầu Mí Say, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Lũng Cú cho biết, địa hình núi đá chia cắt, giao thông giữa các thôn, nhóm hộ còn khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư và phát triển sản xuất rất lớn. Vì vậy, cấp ủy xác định phải phát huy nội lực trong nhân dân; các chủ trương liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân phải được công khai, bàn bạc dân chủ, tạo đồng thuận trước khi thực hiện. Việc đóng góp phải tự nguyện, phù hợp điều kiện từng hộ, không tạo gánh nặng cho các gia đình khó khăn.

Thực tiễn ở Lũng Cú cho thấy, công tác dân vận của LLVT không chỉ thể hiện ở những đợt hành quân giúp dân hay các công trình cụ thể mà còn ở sự chủ động đồng hành với địa phương trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân. Khi cán bộ, chiến sĩ gần dân, hiểu dân, cùng chia sẻ khó khăn và giải quyết những nhu cầu thiết thực từ cơ sở, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội được củng cố. Những con đường mới, những gia đình quân nhân được chăm lo, những thao tác công nghệ được hướng dẫn tận nhà đang góp phần bồi đắp tình quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, cùng bảo vệ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc.