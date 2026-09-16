Đồng hành để phụ nữ khởi nghiệp đi xa hơn

Nhờ sự đồng hành của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi tự tin để khẳng định bản thân

Chị Phạm Thị Trinh Nữ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ về hành trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

- Khi Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được triển khai tại địa phương, Hội LHPN xã xác định mục tiêu và nhóm phụ nữ nào là trọng tâm để đồng hành?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Chúng tôi bắt đầu từ chính thế mạnh của địa phương và nhu cầu của thị trường. Phụ nữ có sản phẩm gì, địa phương có lợi thế gì, thị trường đang cần gì... phải trả lời được những câu hỏi ấy thì việc hỗ trợ mới đúng hướng.

Từ thực tế đó, Hội LHPN xã phân loại từng nhóm hội viên để có cách đồng hành phù hợp. Với những chị có ý tưởng, có sản phẩm hoặc đang sản xuất, kinh doanh, chúng tôi tìm cách hỗ trợ theo nhu cầu cụ thể, trước hết là vốn. Sau đó, chúng tôi đề xuất Hội cấp trên và các ban, ngành liên quan hỗ trợ tập huấn chuyên sâu về kiến thức kinh doanh, lập kế hoạch, quản trị...

Nhưng vốn và kiến thức chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là chị em phải biết đầu tư cho sản phẩm, nâng cao chất lượng và từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh. Từ truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm đến tìm kiếm khách hàng, bán hàng trên các nền tảng số đều cần được quan tâm.

- Như vậy, thay vì chỉ hỗ trợ để phụ nữ "có một mô hình", Hội LHPN xã đang quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện thị trường?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Đúng vậy. Nếu sản phẩm làm ra tốt nhưng không bán được thì mô hình rất khó duy trì. Vì thế, ngay từ đầu chúng tôi đã xác định phải quan tâm đến đầu ra.

Phụ nữ ở cơ sở nhiều khi rất khéo tay, sản phẩm có chất lượng nhưng còn hạn chế về cách giới thiệu, quảng bá. Có chị chưa biết chụp ảnh sản phẩm, chưa biết viết nội dung bán hàng, càng chưa nghĩ đến việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Đó là những khoảng trống mà Hội phải tiếp tục đồng hành.

- Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ địa phương đã làm gì để những kiến thức về khởi nghiệp đến được với hội viên, thay vì chỉ dừng lại ở các lớp tập huấn?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Hội LHPN cấp cơ sở tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu, đồng thời lập danh sách, giới thiệu chị em tham gia những lớp do Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh tổ chức. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như quản trị doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, chuyển đổi số, phương thức bán hàng mới.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện để chị em tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Trong các năm 2023, 2024, các cấp Hội đồng hành cùng hội viên tham gia Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Đây là cơ hội để sản phẩm của hội viên, phụ nữ được giới thiệu rộng rãi hơn, đồng thời chị em được gặp gỡ, học hỏi từ những mô hình khác.

Qua những hoạt động như vậy, phụ nữ không chỉ mang sản phẩm đi giới thiệu mà còn có thêm cơ hội nhìn thấy những cách làm mới. Nhiều chị bắt đầu hiểu rằng, muốn bán được hàng thì phải biết kể câu chuyện về sản phẩm, biết tìm khách hàng và thích ứng với thị trường.

Hoạt động tuyên truyền, tập huấn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Hội

- Từ thực tế cơ sở, chị thấy điều gì là khó nhất khi phụ nữ bắt đầu khởi nghiệp?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Theo tôi, bên cạnh vốn và kiến thức, một rào cản khá lớn là tâm lý. Nhiều chị ngại khó, sợ thất bại, chưa tin vào khả năng của mình. Có người làm ra sản phẩm nhưng chỉ nghĩ đơn giản là làm để dùng trong gia đình hoặc bán cho người quen, chưa nghĩ đến việc phát triển thành một mô hình kinh tế.

Vì thế, thay đổi tư duy là việc phải làm từng bước. Khi chị em được tiếp cận kiến thức, được nhìn thấy những người phụ nữ khác làm được, rồi tự mình thử bán một sản phẩm, có khách hàng, có thêm thu nhập..., sự tự tin sẽ dần hình thành.

- Theo chị, Hội cần thay đổi cách đồng hành như thế nào để phụ nữ khởi nghiệp có thể đi đường dài?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Theo tôi, cần chuyển từ "phổ cập kiến thức" sang "cầm tay chỉ việc". Tập huấn rất cần, nhưng học xong mà không biết áp dụng thì hiệu quả sẽ hạn chế.

Ví dụ, thay vì chỉ nói về thương mại điện tử, chúng tôi cần trực tiếp hướng dẫn chị em cách đưa sản phẩm lên TikTok Shop, Shopee, Tiki; cách livestream bán hàng, làm tiếp thị số và sử dụng những phần mềm quản lý bán hàng đơn giản.

Chuyển đổi số phải trở thành công cụ mà phụ nữ có thể sử dụng hằng ngày, chứ không phải một khái niệm xa lạ. Khi chị em tự đưa được sản phẩm lên mạng, tự giới thiệu, tự kết nối với khách hàng thì cơ hội sẽ rộng hơn rất nhiều.

- Sơn Tây Hạ có lợi thế gì để mở rộng thị trường cho sản phẩm của phụ nữ?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Hiện xã có một khu du lịch sinh thái. Đây là một lợi thế mà chúng tôi muốn khai thác.

Thời gian tới, Hội LHPN xã Sơn Tây Hạ dự kiến xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của phụ nữ tại trụ sở xã, điểm du lịch hoặc trong các sự kiện giao lưu văn hóa của địa phương. Khi khách đến tham quan có thể trực tiếp nhìn thấy, tìm hiểu và mua sản phẩm, đó sẽ là một kênh tiêu thụ rất thiết thực.

Chúng tôi cũng muốn kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số. Một sản phẩm được khách du lịch biết đến tại địa phương nhưng sau đó vẫn có thể tìm mua trên môi trường trực tuyến thì thị trường sẽ không bị giới hạn trong phạm vi xã.

- Sau thời gian triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, điều gì khiến chị thấy rõ nhất sự thay đổi ở phụ nữ?

Chị Phạm Thị Trinh Nữ: Điều thay đổi rõ nhất ở chị em là tư duy. Từ chỗ nhiều chị chưa biết gì về kinh doanh, kinh tế gia đình chủ yếu tự cung tự cấp, đến nay đã có những phụ nữ mạnh dạn bước ra khỏi sự tự ti, bắt đầu quan tâm đến thị trường và cách làm kinh tế.

Có chị đã biết livestream bán hàng, có chị đưa sản phẩm lên website để quảng bá đến khách hàng. Những việc này trước đây còn khá mới mẻ với nhiều phụ nữ ở cơ sở.

Tôi nghĩ giá trị của Đề án không chỉ nằm ở việc có thêm một mô hình hay một sản phẩm. Quan trọng hơn là phụ nữ bắt đầu tin rằng mình có thể làm kinh tế, có thể chủ động tạo thu nhập và làm giàu chính đáng bằng chính những sản phẩm, thế mạnh của mình.

Khi tư duy đã thay đổi, người phụ nữ sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội. Còn Hội LHPN xã sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối và hỗ trợ để những ý tưởng khởi nghiệp ấy có thể đứng vững hơn trên thị trường.

+ Xin trân trọng cảm ơn chị!