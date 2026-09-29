Đồng hành cùng tuổi trẻ hướng đến ngày mai

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho học sinh tại trường THCS Tân Cương

Theo Thượng tá Hứa Đức Toàn, Trưởng Công an xã Tân Cương, thanh thiếu niên là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh. Những nguy cơ như bạo lực học đường, vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ma túy và các hành vi vi phạm trên không gian mạng cần được nhận diện và phòng ngừa từ sớm.

Mô hình được xây dựng nhằm phát huy vai trò của đoàn viên Công an trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đồng hành cùng thanh thiếu niên. Qua đó, tăng cường phối hợp giữa Công an, nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc định hướng, giúp các em hiểu pháp luật, sống có trách nhiệm và chủ động tránh xa hành vi vi phạm.

Để nâng cao hiệu quả, Chi đoàn Công an xã Tân Cương đã chủ động nghiên cứu nội dung, xây dựng các chuyên đề gắn với thực tế và lựa chọn cách truyền đạt phù hợp với học sinh. Bên cạnh kiến thức pháp luật, các buổi tuyên truyền còn lồng ghép giáo dục đạo đức, trách nhiệm với gia đình và định hướng nghề nghiệp.

Các tình huống thực tế được đưa vào nội dung tuyên truyền giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Em Nguyễn Hoàng Hải Linh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tân Cương, cho biết: Qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn về phòng, chống bạo lực học đường và những hậu quả có thể ảnh hưởng đến tương lai nếu vi phạm.

Em Dương Thị Thanh Hằng, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Tân Cương, nhận xét cách tuyên truyền gần gũi, ngôn từ phù hợp với lứa tuổi giúp học sinh dễ tiếp thu và có thêm kiến thức về pháp luật.

Tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở khu dân cư

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi đoàn Công an xã Tân Cương đã phối hợp với các nhà trường, tổ dân phố tổ chức 21 buổi tuyên truyền tại trường học, nhà văn hóa và cơ sở tôn giáo, thu hút gần 6.700 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử; phòng, chống bạo lực học đường; nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và phòng cháy, chữa cháy.

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Cương cho biết: Việc phối hợp thường xuyên giữa Công an và nhà trường giúp học sinh, giáo viên có thêm kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành. Nhà trường mong muốn mô hình được duy trì và mở rộng trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Công an xã Tân Cương, năm 2025 trên địa bàn xảy ra 2 vụ gây rối trật tự công cộng, liên quan đến 12 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên. Từ đầu năm 2026 đến nay, chưa ghi nhận vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến lứa tuổi này. Kết quả này chưa thể phản ánh đầy đủ hiệu quả của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, đây là cơ sở để tiếp tục duy trì, đổi mới hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng tới phòng ngừa vi phạm từ sớm.