Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số

Với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”, hội nghị không chỉ là diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ trẻ.

Từ những định hướng, giải pháp được trao đổi tại hội nghị, tuổi trẻ Hà Tĩnh có thêm động lực nuôi dưỡng khát vọng, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, cống hiến để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên. Các ý kiến tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế; quảng bá văn hóa, du lịch trên môi trường số; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Những đề xuất này vừa phản ánh sát thực những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, vừa thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng cống hiến, mong muốn đóng góp trí tuệ, ý tưởng, sức sáng tạo của tuổi trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hơn 20 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên đã được gửi tới Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề thanh niên quan tâm. Đồng thời, đại diện các cơ quan chuyên môn đã thông tin, định hướng nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo việc làm bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của tổ chức Đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh trong thời gian qua; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cùng những ý kiến tâm huyết, đề xuất thiết thực của thanh niên tại buổi đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu yêu cầu các cơ quan chức năng phải tiếp thu, giải quyết thực chất, xác định rõ trách nhiệm cùng lộ trình thực hiện cụ thể các kiến nghị chính đáng của thanh niên

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ. Các đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động lựa chọn những vấn đề thực tiễn để thanh niên, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết. Đặc biệt, đối với các kiến nghị chính đáng của thanh niên, các cơ quan chức năng phải tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết thực chất, xác định rõ trách nhiệm cùng lộ trình thực hiện cụ thể.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế. Tổ chức Đoàn các cấp sẽ phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, quảng bá văn hóa, con người Hà Tĩnh; tăng cường kết nối đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của thanh niên sau đối thoại, góp phần đưa các đề xuất đi vào thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ đóng góp xây dựng quê hương.