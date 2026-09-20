Đồng hành cùng thanh niên công nhân Thủ đô

Ngày 20-9, tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thường Tín (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2026. Chương trình thu hút sự tham dự của 1.200 công nhân và đoàn viên thanh niên các xã Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân, Thượng Phúc.

Dự chương trình có Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Đỗ Tuấn Hanh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Huệ; Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đỗ Trọng Nam…

Chăm lo thiết thực cho gia đình công nhân

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu khai mạc ngày hội, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Đào Đức Việt nhấn mạnh, thanh niên công nhân là lực lượng đông đảo, trực tiếp lao động, sản xuất và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đối với tổ chức Đoàn - Hội, đồng hành cùng thanh niên công nhân không thể dừng lại ở một vài hoạt động chăm lo trong dịp cao điểm, mà phải đến gần, lắng nghe và hiểu công nhân trẻ cần gì, có mặt ở nơi thanh niên công nhân sinh sống, lao động.

Sự đồng hành ấy phải bắt đầu từ những nhu cầu thiết thực: Việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần, cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, kiến thức pháp luật, kỹ năng số.

Các đại biểu thăm hỏi người lao động và các y, bác sĩ tình nguyện. Ảnh: Bảo Lâm

Trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động do công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đồng chí Đào Đức Việt kêu gọi cùng xây dựng hình ảnh người thanh niên công nhân Thủ đô có tay nghề, có kỷ luật, có kỹ năng số, có trách nhiệm và có khát vọng vươn lên.

Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân; chủ động tìm đến thanh niên thay vì chờ thanh niên đến với tổ chức.

Thanh niên công nhân được thăm khám sức khỏe tại ngày hội. Ảnh: Bảo Lâm

"Tôi mong, mỗi bạn thanh niên công nhân hãy coi tổ chức Đoàn - Hội, là một người bạn đồng hành, là nơi các bạn có thể tìm đến để kết nối, sẻ chia, tham gia hoạt động và cùng nhau trưởng thành", đồng chí Đào Đức Việt bày tỏ.

Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Ban Tổ chức trao quà cho công nhân và con em người lao động vượt qua khó khăn. Ảnh: Bảo Lâm

Trao 40 suất quà tới các em thiếu nhi là con thanh niên công nhân. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm tiếp thêm động lực cho công nhân và con em người lao động vượt qua khó khăn. Cụ thể, Thành đoàn - Hội LHTN Việt Nam thành phố cùng Đoàn Thanh niên các xã dành tặng 35 suất quà cho gia đình thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao 40 suất quà tới các em thiếu nhi là con thanh niên công nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao 18 suất quà và Công đoàn xã Thường Tín, Hồng Vân tặng 21 suất quà cho con em công nhân trên địa bàn.

Không chỉ tặng quà, Ban Tổ chức đã triển khai khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 thanh niên công nhân, người lao động cùng người thân. Với anh Lê Văn Tứ, công nhân sản xuất cửa nhôm Công ty Tân Trường Sơn (Tập đoàn BossDoor Group), buổi khám sức khỏe là một niềm vui bất ngờ. Ngày thường bận rộn, anh hầu như không có thời gian đi khám. Sau khi các bác sĩ kiểm tra, anh mừng vì sức khỏe tốt, không phải điều trị ở bệnh viện. "Những chương trình được đi khám bệnh như thế này rất quý. Bình thường tôi cũng không có thời gian đi khám", anh Tứ xúc động nói.

Các y, bác sĩ khám sức khỏe cho con của công nhân. Ảnh: Bảo Lâm

Đưa con gái cùng tham gia ngày hội, chị Trần Thị Xuân Hoa, giáo viên Trường Mầm non Văn Bình (xã Thường Tín) đánh giá chương trình khám miễn phí này rất tốt và bổ ích. Không chỉ khám bệnh, khu trò chơi bên ngoài cũng khiến chị hài lòng vì giúp các cháu giải tỏa căng thẳng sau một tuần dài học tập. "Tôi rất hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi", chị Hoa nói.

Các bạn trẻ cùng thanh niên công nhân hào hứng tham gia các trò chơi tại ngày hội. Ảnh: Bảo Lâm

Song song với các hoạt động là hàng chục gian hàng đồng hành giảm giá, cắt tóc miễn phí; tư vấn an toàn điện trong lao động, sản xuất, sinh hoạt; giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm điện năng cùng gian hàng ưu đãi... Đặc biệt, Hội thao “Sức trẻ công nhân - Khát vọng cống hiến” là không gian để các bạn rèn luyện sức khỏe, giao lưu, kết nối và cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tích cực.

Hào hứng tham gia các nội dung thi đấu thể thao, bạn trẻ Nguyễn Hoàng Phóng, 22 tuổi (công nhân Công ty Autotech Việt Nam) phấn khởi nói: "Tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi đến đây. Nếu thời gian tới tiếp tục có những hoạt động này, tôi nhất định sẽ tham gia vì nó giúp tâm lý thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn".

Tuổi trẻ Thủ đô đồng hành cùng thanh niên công nhân trong ngày hội. Ảnh: Bảo Lâm

Định hướng đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn tiếp theo, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc cho biết, thời gian tới Thành đoàn, Hội LHTN thành phố sẽ tiếp tục triển khai thông qua các cơ sở Đoàn trực thuộc, đặc biệt là Đoàn Thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất, kết nối các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ để tổ chức thêm nhiều chương trình và phần quà cho thanh niên công nhân. Đoàn Thanh niên các xã, phường nơi có đông công nhân sinh sống cũng được chỉ đạo tổ chức hoạt động, kết nối thanh niên địa bàn dân cư với thanh niên công nhân, để đời sống vật chất và tinh thần của các bạn ngày càng ổn định, phong phú hơn.