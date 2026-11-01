Đồng hành cùng thai phụ khó khăn

Thêm cơ hội chăm sóc thai kỳ an toàn

Với gia đình làm nông, thu nhập bấp bênh, mỗi lần mang thai, sinh con không chỉ là niềm vui mà còn đi kèm nỗi lo về chi phí. Bởi vậy, với những thai phụ có hoàn cảnh khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn mở ra cơ hội được chăm sóc thai kỳ an toàn hơn.

Chị Kpa Liệt (23 tuổi, xã Ia Mơ) đang mang thai đứa con thứ 2. Gia đình chị chủ yếu sống bằng nghề nông, đời sống còn nhiều khó khăn. Lần sinh con đầu, vì muốn tiết kiệm chi phí, chị đã chọn sinh tại nhà.

“Nay được chương trình hỗ trợ, tôi vui lắm. Tôi sẽ thực hiện lời dặn của bác sĩ, đi khám thai đầy đủ và sinh con tại cơ sở y tế” - chị Liệt chia sẻ.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám sức khỏe cho thai phụ trong chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” ngày 24 và 25-10. Ảnh: N.N

Cùng chung niềm vui, chị Rơ Mah Duy (24 tuổi, làng Tung, xã Ia Nan) đang mang thai lần thứ ba. Là hộ nghèo, gia đình chị phải chắt chiu từng khoản chi tiêu. Vì vậy, sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình giúp chị vơi bớt nỗi lo trong thời gian mang thai và khi sinh con.

“Chương trình giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe cho mẹ và bé” - chị Duy bày tỏ.

Trong 2 ngày 24 và 25-10, tại phường Pleiku, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tổ chức tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe và khám thai định kỳ cho 134 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, tại xã Gào, các y, bác sĩ của bệnh viện đã thăm khám cho 40 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến, cuối tuần này, bệnh viện tiếp tục tổ chức thăm khám cho 26 phụ nữ mang thai tại khu vực Kbang.

Theo kế hoạch, mỗi thai phụ thuộc diện hỗ trợ được hưởng gói kinh phí trị giá 10 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, 3 triệu đồng dành cho chi phí khám thai và 5 triệu đồng hỗ trợ khi đi sinh. Ngoài ra, các chị còn được nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Hướng đến chấm dứt tình trạng sinh con tại nhà

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức truyền thông, tư vấn trực tiếp về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Bên cạnh đó, các bác sĩ chuyên khoa Sản trực tiếp thăm khám, đánh giá sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi.

Bác sĩ La Thị Thanh Nhã - phụ trách Khoa Hậu phẫu (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh) - cho biết, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ cũng chú trọng tư vấn, vận động những thai phụ từng sinh con tại nhà lựa chọn sinh tại cơ sở y tế trong lần mang thai này nhằm bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Thực tế cho thấy, để thay đổi tập quán sinh con tại nhà, chỉ tuyên truyền là chưa đủ. Những rào cản về kinh tế, khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại và tâm lý e ngại khi đến cơ sở y tế cần được quan tâm giải quyết đồng thời. Tại xã Ia Nan, địa phương đã bố trí phương tiện đưa các thai phụ thuộc diện hỗ trợ đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khám thai.

Theo bà Đỗ Thị Hạo - Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nan, đợt này, 10 thai phụ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hưởng chương trình. Các chị em đều phấn khởi khi được quan tâm, hỗ trợ.

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế thăm hỏi, tặng quà cho các thai phụ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.N

Ông Đinh Hà Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Gia Lai là tỉnh đầu tiên trong nước triển khai Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn”. Qua đó, giúp thai phụ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, được theo dõi sức khỏe thường xuyên và chủ động hơn trong lựa chọn nơi sinh an toàn.

“Thời gian tới, ngành y tế sẽ cố gắng duy trì chương trình. Dù nguồn lực hỗ trợ có thể không nhiều như đợt này nhưng sự đồng hành vẫn góp phần giúp thai phụ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ, từng bước thay đổi nhận thức và tiến tới chấm dứt tình trạng sinh con tại nhà, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa” - ông Nam nhấn mạnh.