Đồng hành cùng phụ nữ, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc

Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Hồng Luyến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, chia sẻ về những giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng

PV: Trong bối cảnh đời sống kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, phụ nữ đang đứng trước những cơ hội và thách thức gì, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, nữ công nhân và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn? Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có những giải pháp nào để đồng hành, hỗ trợ các nhóm phụ nữ này?

Bà Vũ Hồng Luyến: Trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ có nhiều cơ hội để học tập, nâng cao trình độ, tiếp cận khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia thị trường lao động và khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, phụ nữ cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là áp lực việc làm, thu nhập, chi phí sinh hoạt, trách nhiệm chăm sóc gia đình và yêu cầu thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Nhà an toàn cho PN và TE” tại xã Vũ Thư.

Đối với phụ nữ nông thôn, thách thức lớn là thiếu vốn, kiến thức quản lý, kỹ năng ứng dụng công nghệ và đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nữ công nhân phải đối mặt với áp lực công việc, thu nhập, điều kiện chăm sóc con nhỏ và cân bằng cuộc sống.

Với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, khả năng tiếp cận việc làm, các dịch vụ xã hội và cơ hội phát triển bản thân còn hạn chế.

Bà Ngô Thị Hồng Huệ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đông Tiền Hải.

Trước thực tế đó, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên xác định phương châm xuyên suốt là hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, phụ nữ làm trọng tâm.

Hội tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn việc làm, tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm.

Đồng thời, Hội quan tâm chăm lo phụ nữ yếu thế, hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi; tăng cường các hoạt động tư vấn, bảo vệ quyền lợi và xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

PV: Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Bà có thể chia sẻ những mô hình, chương trình tiêu biểu của Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm và nâng cao thu nhập?

Bà Vũ Hồng Luyến: Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên quan tâm triển khai.

Chúng tôi xác định, khi phụ nữ có sinh kế ổn định, có thu nhập và khả năng tự chủ về kinh tế, chị em sẽ có thêm điều kiện nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Một trong những hoạt động thiết thực là hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đang quản lý 1.920 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 5.439,902 tỷ đồng, hỗ trợ 70.372 hộ vay vốn.

Cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, Hội chú trọng hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất; tập huấn kiến thức quản trị, kỹ năng kinh doanh, ứng dụng công nghệ số, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Hội cũng khuyến khích phụ nữ ứng dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất an toàn, nâng cao giá trị nông sản và từng bước tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đồng hành với phụ nữ trong suốt quá trình khởi nghiệp, từ hình thành ý tưởng, tiếp cận nguồn lực đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em

PV: Bên cạnh phát triển kinh tế, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bà cho biết Hội đã triển khai những hoạt động gì trong tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em?

Bà Vũ Hồng Luyến: Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em là trách nhiệm quan trọng của tổ chức Hội. Chúng tôi xác định công tác này phải được thực hiện thường xuyên, chủ động từ cơ sở, kết hợp giữa tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi có vụ việc xảy ra.

Bà Vũ Hồng Luyến trao hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 2015, hiện đang học lớp 6 tại trường THCS Hồng Tiến, xã Việt Tiến.

Thời gian qua, các cấp Hội đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, hôn nhân và gia đình, bảo vệ trẻ em, phòng chống mua bán người và các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ.

Bà Vũ Hồng Luyến tặng hoa chúc mừng CLB Mẹ và con gái tại xã Triệu Việt Vương.

Nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua sinh hoạt chi hội, các buổi truyền thông chuyên đề, hội nghị, tập huấn, các kênh thông tin của Hội và nền tảng số, góp phần giúp hội viên nâng cao nhận thức, hiểu quyền và biết cách tự bảo vệ mình.

Đặc biệt, Hội quan tâm phối hợp với các ngành chức năng trong truyền thông nâng cao kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện nguy cơ xâm hại, phòng tránh bạo lực trên không gian mạng, xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

Bà Vũ Hồng Luyến tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Đông Quan.

Các hoạt động chăm lo phụ nữ yếu thế, hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng góp phần tăng cường mạng lưới bảo vệ tại cộng đồng.

Không chỉ hỗ trợ khi vụ việc đã xảy ra, Hội còn hướng tới phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường sống bình đẳng, tôn trọng và không có bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

PV: Trong thực tiễn công tác, Hội gặp những khó khăn gì khi phát hiện, tiếp nhận và hỗ trợ các trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình, bị xâm phạm quyền lợi hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn? Bà đánh giá thế nào về vai trò phối hợp giữa Hội Phụ nữ với cơ quan tư pháp, cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan?

Bà Vũ Hồng Luyến: Khó khăn lớn nhất là nhiều trường hợp bạo lực gia đình, xâm phạm quyền lợi của phụ nữ, trẻ em chưa được phản ánh kịp thời do người bị hại còn e ngại, mặc cảm, sợ ảnh hưởng đến con cái hoặc phụ thuộc về kinh tế.

Trong khi đó, việc hỗ trợ các trường hợp này thường đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ về pháp lý, tâm lý, y tế, nơi ở an toàn và sinh kế lâu dài.

Bà Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thái Ninh.

Bên cạnh đó, cán bộ Hội cơ sở còn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ; nguồn lực và kỹ năng hỗ trợ chuyên sâu ở một số nơi còn hạn chế.

Vì vậy, sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ với cơ quan tư pháp, công an, chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội có lợi thế trong việc gần gũi, nắm bắt tâm tư phụ nữ và phát hiện vụ việc từ cơ sở; các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh, xử lý và triển khai các biện pháp bảo vệ theo quy định.

Do đó, cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, xác định rõ trách nhiệm, hỗ trợ kịp thời và bảo đảm an toàn, bảo mật cho người bị hại.

Ngày 15/10/2026 vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Vũ Thư. “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Vũ Thư hoạt động 24/7, có 02 số điện thoại đường dây nóng sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có nguy cơ hoặc có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, bỏ mặc, tổn thương về thể chất hoặc tinh thần; nạn nhân của mua bán người; bị ảnh hưởng bởi thiên tai, các rủi ro khác trong đời sống; phụ nữ, trẻ em sống trong gia đình phát sinh mâu thuẫn, khủng hoảng, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, sự ổn định và phát triển của các thành viên. Từ mô hình điểm “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Vũ Thư sẽ là căn cứ để triển khai mô hình trên địa bàn tỉnh.

PV: Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác Hội. Theo bà, Hội cần có những giải pháp gì để phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng gia đình, đồng thời thúc đẩy sự bình đẳng, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, bảo đảm việc chăm lo gia đình không trở thành gánh nặng riêng của người phụ nữ?

Bà Vũ Hồng Luyến: Theo tôi, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là trách nhiệm của tất cả các thành viên, không phải riêng người phụ nữ. Phụ nữ có vai trò quan trọng trong gìn giữ, vun đắp các giá trị gia đình, nhưng cũng cần được tôn trọng, chia sẻ và tạo điều kiện để phát triển bản thân, nghề nghiệp và tham gia các hoạt động xã hội.

Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vận động nam giới chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và người thân; xây dựng gia đình trên cơ sở yêu thương, tôn trọng, bình đẳng và cùng có trách nhiệm.

Các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con, quản lý tài chính và phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện để chị em có thêm cơ hội phát triển.

Tôi cho rằng, một gia đình hạnh phúc không phải là nơi người phụ nữ phải hy sinh tất cả, mà là nơi mỗi thành viên đều được yêu thương, tôn trọng và cùng vun đắp tổ ấm.

Khi trách nhiệm được chia sẻ công bằng, phụ nữ có điều kiện phát huy năng lực, còn gia đình sẽ thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho mỗi người và cho sự phát triển bền vững của xã hội.

PV: Xin cảm ơn bà!