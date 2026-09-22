Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 110 suất quà tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 6 mô hình sinh kế với 6 cặp heo giống cho các hộ gia đình phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập.

Tổng trị giá các phần quà và mô hình sinh kế khoảng 130 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, tại xã A Lưới 2 diễn ra Ngày hội phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi chuyển đổi số, tiêu dùng xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trao quà tặng các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 5.

Ban tổ chức trao thêm 32 suất quà tặng con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức Phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng của 12 đơn vị.

Các hội viên, phụ nữ còn được tập huấn về tiêu chuẩn OCOP, tuyên truyền mua hàng lấy hóa đơn và tham gia Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” năm 2026.

Gian hàng trưng bày tại Ngày hội.

Trao quà tặng con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Ngày hội tổ chức ở xã A Lưới 2.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo điều kiện để chị em tiếp cận chuyển đổi số, tiêu dùng an toàn và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua đó, các hoạt động cũng góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.