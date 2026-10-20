Đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em khó khăn

Hội LHPN thành phố tặng quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Nối dài vòng tay yêu thương

Chồng mất do tai nạn, một mình chị Phan Thị Ngọc Linh, thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền vừa lo toan việc gia đình vừa nuôi ba con nhỏ. Nỗi lo cơm áo, học hành cho các con cùng điều kiện nhà ở còn nhiều thiếu thốn khiến cuộc sống của bốn mẹ con càng thêm chật vật.

Thấu hiểu hoàn cảnh của chị Linh, Hội LHPN thành phố đã kết nối với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ gia đình chị 80 triệu đồng xây dựng nhà ở. Căn nhà mới không chỉ giúp mẹ con chị có nơi ở kiên cố, an toàn hơn mà còn tiếp thêm niềm tin để chị vững vàng chăm lo cho các con.

Ngày nhận nhà mới, chị Linh xúc động: “Từ nay, mẹ con tôi đã có được ngôi nhà kiên cố, bớt nỗi lo trước mùa mưa bão. Tôi sẽ cố gắng làm việc, chăm lo cho các con, nuôi con trưởng thành. Mái ấm tình thương này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà mẹ con tôi còn có điểm tựa tinh thần từ sự đồng hành, đùm bọc của các cấp hội, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và người thân trên chặng đường tiếp theo”.

Cũng được hỗ trợ về nhà ở, bà Trần Thị Thêm, thôn Triều Sơn Trung, phường Kim Trà, đã có điều kiện sửa chữa ngôi nhà xuống cấp. Trước đó, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà chưa thể thực hiện mong muốn sửa nhà để có chỗ ở an toàn hơn. Nắm bắt hoàn cảnh này, Hội LHPN thành phố phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ sửa chữa nhà, giúp gia đình bà có chỗ ở an toàn, khang trang hơn.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động nguồn lực xây mới 20 nhà tình thương, sửa chữa 16 nhà và xây dựng 4 công trình vệ sinh cho hội viên khó khăn, với tổng trị giá 1,448 tỷ đồng. Thông qua việc kết nối các tổ chức, cá nhân, nguồn lực hỗ trợ được huy động để đáp ứng những nhu cầu thiết thực về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, giúp các gia đình khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Hội LHPN thành phố tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tạo cơ hội vươn lên bền vững

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, hội còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, từng bước tự chủ về thu nhập.

Chị Đoàn Thị Nghệ, xã A Lưới 2 được hỗ trợ con giống thủy sản và giống gừng để phát triển kinh tế gia đình. Chị là một trong những phụ nữ tham gia dự án “Thúc đẩy chuyển đổi xanh do phụ nữ lãnh đạo tại các xã miền núi phía tây nam thành phố Huế: thay thế các mô hình canh tác truyền thống sang nuôi trồng thủy sản và dược liệu hữu cơ gắn với thị trường”.

Với chị Nghệ, đây là cơ hội để từng bước cải thiện thu nhập. Chị chia sẻ: “Tham gia dự án, tôi được hỗ trợ sinh kế, con giống, cây trồng. Tôi cũng được tập huấn các kỹ thuật canh tác, nuôi trồng. Những kiến thức đó giúp tôi và gia đình có hướng phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả”.

Các hoạt động hỗ trợ sinh kế hướng đến giúp phụ nữ chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Khi được trang bị kiến thức, kỹ thuật và nguồn lực ban đầu, các chị có thêm điều kiện lựa chọn mô hình phù hợp với đất đai, điều kiện gia đình và lợi thế địa phương. Việc thúc đẩy sản xuất xanh qua các mô hình kinh tế còn góp phần mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Cùng với việc chăm lo đời sống, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, các cấp hội còn dành nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp hội kết nối cán bộ, hội viên, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và hỗ trợ các em cả về vật chất lẫn tinh thần. Sự đồng hành ấy góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập, được quan tâm, chăm sóc và động viên trong cuộc sống. Đến nay, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận đỡ đầu 982 trẻ.

Dịp chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027, các cấp hội trên toàn thành phố đã trao 1.488 suất quà, học bổng, xe đạp và các phần hỗ trợ khác, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Những phần quà thiết thực góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình, tiếp thêm động lực để học sinh đến trường.

Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Các cấp hội đã chủ động bám sát đời sống hội viên, phụ nữ và trẻ em; đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Từ hỗ trợ sửa chữa nhà ở, sinh kế đến chăm lo việc học tập, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động được triển khai theo nhu cầu cụ thể của từng đối tượng. Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt, đồng thời tạo thêm điều kiện để phụ nữ, trẻ em vươn lên trong cuộc sống.