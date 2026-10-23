Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế

Mô hình trồng cây hồi của hội viên phụ nữ xã Ngọc Long.

Hội LHPN xã Ngọc Long có 1.258 hội viên. Để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành mở các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng các loại giống ngô, lúa, chuyển đổi cây trồng, kỹ thuật trồng chè, cây ăn quả, cây lấy gỗ, kỹ thuật nuôi trâu vỗ béo. Cùng với hỗ trợ vốn, Hội duy trì các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của hội viên tại cơ sở. Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi lợn đen, lợn thịt, lợn sinh sản tại các chi hội Ngọc Long, Tà Muồng và mô hình nuôi dê tại chi hội Noong Khắt. Thông qua các mô hình, hội viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách tổ chức chăn nuôi, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao ý thức chủ động phát triển kinh tế.

Việc duy trì các mô hình không chỉ hướng đến tạo thu nhập cho từng hộ gia đình mà còn góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hội viên. Từ thực tiễn sản xuất, những kinh nghiệm phù hợp được chia sẻ, giúp chị em có thêm cơ sở lựa chọn hướng phát triển kinh tế theo điều kiện về lao động, vốn và khả năng của gia đình.

Trước đây, gia đình chị Tẩn Thị Mầu chủ yếu làm nương, trồng ngô, sắn, thu nhập mỗi năm chỉ đạt khoảng 40 - 50 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, số tiền còn lại không đáng là bao. Có năm mất mùa, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ, chị Mầu được tuyên truyền về nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển kinh tế. Mạnh dạn đăng ký vay vốn, chị còn được tham gia hai lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây hồi và cây sa nhân dưới tán rừng. Từ nguồn vốn và kiến thức được tiếp cận, gia đình chị từng bước chuyển hướng sản xuất, tận dụng diện tích đất hiện có để phát triển cây trồng phù hợp.

Từ khi được vay 50 triệu đồng và chuyển sang trồng hồi xen sa nhân trên 0,8 ha đất rừng, kinh tế gia đình đã thay đổi rõ rệt. Năm đầu tiên, gia đình tập trung cải tạo đất, trồng cây nên chưa có thu. Sang cuối năm, 800 khóm sa nhân đã cho thu được 60 kg khô, bán được gần 10 triệu đồng. So với trước đây, thu nhập tăng hơn 20 triệu đồng/năm, công việc đỡ vất vả hơn vì cây dược liệu không phải làm cỏ thường xuyên như cây ngô. Từ nguồn lãi, gia đình chị đã trả được một phần vốn vay. “Nhờ được Hội Phụ nữ xã tín chấp cho vay vốn và hướng dẫn kỹ thuật nên gia đình tôi mới có được như hôm nay”, chị Mầu chia sẻ.

Chị Triệu Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Long, cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nâng cao kiến thức sản xuất, sử dụng vốn đúng mục đích và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, giúp hội viên tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc”.

Đồng hành cùng hội viên vươn lên làm chủ cuộc sống, Hội LHPN xã Ngọc Long tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ kinh tế, qua đó giúp chị em nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Bài, ảnh: Minh Tâm