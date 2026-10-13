Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tại xã Tràng Định

Triển khai Đề án 939, từ năm 2021 - 2025, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho hơn 1.000 hội viên là chủ doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ thực hiện 50 mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hợp tác xã và tổ hợp tác.

Là một trong những hội viên trực tiếp nhận sự hỗ trợ của Hội Liên iệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh từ Đề án 939, bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Toàn Thương, xã Na Sầm cho biết: Trong quá trình khởi nghiệp, tôi được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tham gia các lớp tập huấn, định hướng tiếp cận khoa học kỹ thuật và các dự án phát triển nông sản. Cùng với đó, hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn vay để ứng dụng vào sản xuất, mở rộng quy mô và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Từ nền tảng kiến thức được trang bị, chúng tôi đã từng bước thay đổi tư duy, chủ động đưa các sản phẩm nông sản quảng bá và chào bán trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Qua đó, giúp hợp tác xã tối ưu hóa chi phí, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ trên địa bàn tỉnh ngày càng lan toả sâu rộng. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã có 9 ý tưởng khởi nghiệp đạt giải cao tại các cuộc thi do Trung ương hội tổ chức và 10 ý tưởng được vinh danh cấp tỉnh. Đánh giá về những kết quả này, bà Nguyễn Thị Thu, đại diện Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) nhận định: Phong trào phụ nữ khởi nghiệp của Lạng Sơn đã có bước tiến mạnh mẽ. Những mô hình thành công không nhất thiết phải bắt đầu từ quy mô lớn. Sau thời gian được chuyên gia đồng hành và truyền cảm hứng, các hội viên đã tự tin hơn vào bản thân, chủ động chia sẻ và tiếp cận các nguồn lực để khởi nghiệp và đạt được hiệu quả nhất định.

Ngày 30/10/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (đề án 2415). Tiếp nối thành công của Đề án 939 giai đoạn trước, các cấp hội phụ nữ tiếp tục điều chỉnh hình thức hỗ trợ, chuyển từ cung cấp nguồn lực cơ bản sang xây dựng hệ sinh thái số nhằm giúp phụ nữ nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhận thức rõ các mô hình hỗ trợ truyền thống chủ yếu tập trung vào khởi sự kinh doanh là chưa đủ, các cấp hội LHPN tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức bằng các hình thức hỗ trợ, gắn trực tiếp với nền tảng công nghệ số. Cụ thể, các cấp hội đã tổ chức các chương trình tập huấn, trang bị kiến thức từ xây dựng phương án khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, gọi vốn đến kỹ năng xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm qua nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, các cấp hội trực tiếp kết nối chuyên gia tư vấn hướng dẫn thủ tục thành lập hợp tác xã, chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, cung cấp thông tin về chính sách tín dụng, thuế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chính những hình thức bồi dưỡng này đã tạo động lực để phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng, nâng cao năng lực quản lý và phát triển sản xuất bền vững.

Chị Hứa Thị Thơ, thành viên Hợp tác xã Bản Toong, phường Đông Kinh cho biết: Trong đợt tập huấn của Hội LHPN vào tháng 9/2026 vừa qua, tôi đặc biệt quan tâm đến chuyên đề đổi mới sáng tạo. Qua lớp tập huấn, chúng tôi được tiếp cận tư duy mới, nắm bắt các chính sách hỗ trợ của địa phương để ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào hoạt động sản xuất.

Việc chuyển tiếp từ Đề án 939 sang Đề án 2415 đánh dấu bước phát triển mới trong công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Thông qua việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng các dự án tiềm năng và kết nối với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ, thương mại điện tử, các cấp hội sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển doanh nghiệp bền vững trong kỷ nguyên số, góp phần khẳng định vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.