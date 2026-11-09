Đồng hành cùng phụ nữ biên cương vượt qua khó khăn

Chị Vũ Thị Thi (thứ 2, từ trái sang) nhận quà tặng trong Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" do Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng và Viettel Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tổ chức. Ảnh: Bích Nguyên

Chúng tôi gặp chị Vũ Thị Thi, dân tộc Tày, thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô đúng dịp Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh) phối hợp với Hội Phụ nữ Báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Biên phòng và Viettel Quảng Ninh tổ chức tặng quà học sinh và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hồi tháng 10 vừa qua.

Hoàn cảnh gia đình chị Thi là câu chuyện về nghị lực vượt khó, về người mẹ luôn dành phần vất vả về mình để các con có một tương lai tốt đẹp hơn. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng chị Thi mới có con. Niềm vui đón hai con sinh đôi chưa được bao lâu đã xen lẫn nỗi lo khi cả hai bé đều sinh thiếu tháng, phải nằm lồng ấp tới 5 tháng. Một cháu bị hỏng một mắt, cháu còn lại mắc bệnh thoát vị bìu. Những năm tháng đầu đời của các con là quãng thời gian nhọc nhằn, đầy nước mắt đối với người mẹ trẻ, bởi chồng chị Thi mồ côi bố mẹ từ nhỏ. Bố mẹ chị Thi cũng không khá giả nên không thể giúp đỡ vợ chồng chị. “Có những lần mùa đông, con đau đớn, quấy khóc, tôi phải bồng con suốt đêm. Nhìn con đau mà gia đình không có điều kiện chữa trị, tôi rất xót xa, chỉ biết khóc” - chị Thi nhớ lại.

Con được phát hiện mắc bệnh từ khi biết lật, nhưng mãi 8 năm sau nhờ những tấm lòng hảo tâm, con trai chị Thi mới được chữa trị. “Năm đó, con tôi học lớp 3, có đoàn bác sĩ về địa phương khám, chữa bệnh miễn phí, tôi mới được giúp đỡ làm hồ sơ để cháu được phẫu thuật với sự bảo trợ của Quỹ Thiện tâm” - chị Thi kể. Điều khiến vợ chồng chị Thi hạnh phúc nhất là sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của cháu tốt hơn, học tập cũng tiến bộ.

Một năm sau khi sinh đôi, vợ chồng chị Thi có thêm con trai là Lý Gia Bảo. May mắn, cậu bé khỏe mạnh, lanh lợi. Nhưng để nuôi ba con khôn lớn, vợ chồng chị phải chật vật mưu sinh từng ngày. Không có ruộng, không có rừng, cả hai chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Chồng chị đi cạo quế, làm phụ hồ, bốc vác; chị nhận lau chùi, dọn dẹp thuê. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, có những ngày, cả gia đình phải chắt chiu từng đồng.

Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh vất vả của chị Thi, năm 2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô nhận đỡ đầu cháu Lý Gia Bảo, khi đó đang học lớp 5 trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Nghe lời đề nghị của Bộ đội Biên phòng, vợ chồng chị mừng rơi nước mắt. “Tôi mừng vì hoàn cảnh của mình được các anh bộ đội quan tâm. Mừng hơn nữa là vì có thêm điểm tựa để con trai của mình sẽ được học hành đầy đủ” - chị Thi chia sẻ.

Theo Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ cháu Gia Bảo mỗi tháng 500.000 đồng cho tới khi học hết lớp 12. Số tiền không lớn, nhưng với gia đình chị Thi, đó là sự sẻ chia thiết thực, giúp vơi bớt gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt cho con. Không chỉ vậy, mỗi khi có các đoàn thiện nguyện đến địa bàn hoặc triển khai chương trình hỗ trợ sinh kế, gia đình chị đều được quan tâm, tạo điều kiện. Mới đây, thấy sức khỏe giảm sút, chị liền đi khám bệnh. “Bác sĩ bảo tôi có khối u, phải cắt bỏ hoàn toàn buồng trứng. Cũng may, khi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, đó là u lành tính” - chị Thi thở phào nhẹ nhõm. Sau phẫu thuật, sức khỏe của chị yếu đi một phần, không còn làm được những công việc nặng nhọc. Dẫu vậy, hễ có người thuê, chị vẫn cố gắng nhận việc để kiếm thêm thu nhập.

Điều khiến chúng tôi xúc động là dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, chị Thi chưa bao giờ có suy nghĩ trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Với chị, những món quà, khoản hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm là nguồn động viên quý giá, nhưng điều chị mong muốn nhất vẫn là có đủ sức khỏe để tự lao động, nuôi các con ăn học nên người.

Nâng niu món quà vừa được trao tặng, chị Thi bộc bạch: “Chúng tôi là những phụ nữ sinh sống nơi miền núi, biên giới. Mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau, nhưng ai cũng mong muốn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hằng ngày, chị em vẫn cần mẫn lao động, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và cố gắng vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn tin rằng, với sự cố gắng của bản thân cùng sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, cuộc sống sẽ từng ngày tốt đẹp hơn”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với các đơn vị tặng quà các cháu học sinh trên địa bàn. Ảnh: Bích Nguyên

Với chị Thi, tình cảm của những người lính Biên phòng không chỉ nằm trong những món quà hay khoản hỗ trợ hằng tháng. Đó còn là sự gần gũi, sẻ chia, là cảm giác luôn có người quan tâm, động viên mỗi khi gia đình gặp khó khăn. “Tôi rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Các anh không chỉ ngày đêm bảo vệ biên giới, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân mà còn luôn gần gũi, quan tâm, giúp đỡ bà con trong cuộc sống hằng ngày. Sự quan tâm ấy giúp chúng tôi có thêm động lực để vươn lên” - chị Thi nói.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô cho biết, bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đơn vị luôn chú trọng bám nắm địa bàn, gần dân, sát dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ đường biên, cột mốc. Cùng với đó, đơn vị tích cực triển khai các chương trình giàu ý nghĩa nhân văn như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và các hoạt động chăm lo cho trẻ em, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Thông qua các chương trình, sự hỗ trợ không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn được duy trì bằng những cuộc thăm hỏi, động viên thường xuyên, giúp các gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, các em học sinh tiếp tục đến trường.

“Đặc biệt, với Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chú trọng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã và các tổ chức, đoàn thể triển khai những hoạt động thiết thực, hướng đến hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát huy vai trò trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” - Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng cho biết.

Tháng 7 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 xã Hoành Mô, Lục Hồn và Bình Liêu tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2021-2025; đồng thời ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở để các bên tiếp tục tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ khu vực biên giới.