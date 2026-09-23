Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tiếp sức vươn lên thoát nghèo

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 tại xã A Lưới 5 (Tp. Huế)

Sáng 22/9/2026, tại xã A Lưới 5 (Tp. Huế) chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026 đã trao nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo thêm động lực phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống và xây dựng vùng biên ngày càng bền vững.

Trao sẻ chia, tiếp thêm động lực

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức, với sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự Chương trình có: đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Lê Hồng Tuyên - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Trung tá Thái Ngọc Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các Cụm thi đua, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ và đại diện Hội LHPN các xã, phường, Ban Phụ nữ lực lượng vũ trang.

Về phía địa phương có: đồng chí Trần Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 5; đồng chí Lê Trung Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Hồ Trọng Chín - UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Hồ Văn Phin - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng Trung tá Hoàng Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên và 116 hộ gia đình là hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã A Lưới 5.

Đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố tin tưởng rằng: "khi một người phụ nữ có thêm một cơ hội, một gia đình sẽ có thêm hy vọng. Khi một gia đình ổn định, bản làng sẽ thêm bình yên. Và khi phụ nữ vùng biên ngày càng tự tin, tiến bộ, hạnh phúc, họ cũng sẽ trở thành những người góp phần rất quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc, xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc vùng biên của Tổ quốc."

... trao tặng các phần quà...

...và hỗ trợ 6 mô hình sinh kế

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố đã kết nối, vận động các nguồn lực trao 110 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cùng với đó, 6 mô hình sinh kế được hỗ trợ với 6 cặp heo giống và các phần quà, tổng trị giá 130 triệu đồng.

Đây là nguồn lực được huy động từ sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các cụm thi đua và các cấp Hội.

Từ hỗ trợ trước mắt đến sinh kế lâu dài

Điểm đáng chú ý của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà được trao tặng mà còn ở việc hỗ trợ mô hình sinh kế, tạo điều kiện để phụ nữ có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình.

Với phụ nữ vùng biên, một mô hình sinh kế phù hợp sẽ là điểm khởi đầu cho quá trình cải thiện thu nhập, ổn định đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo. Những cặp heo giống được trao hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự đồng hành, niềm tin và kỳ vọng về một hướng phát triển chủ động, bền vững hơn.

Những cặp heo giống được trao hôm nay sẽ gửi gắm sự đồng hành, niềm tin và kỳ vọng về một hướng phát triển chủ động, bền vững hơn.

Tinh thần ấy cũng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội tại các địa bàn vùng biên. Khi người dân có sinh kế ổn định, phụ nữ có thêm điều kiện chăm lo gia đình, phát triển sản xuất và đóng góp cho cộng đồng, sức sống của bản làng cũng được củng cố.

Lan tỏa nghĩa tình quân dân nơi biên giới

“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn là cầu nối lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần thắt chặt tình quân dân. Sự phối hợp giữa tổ chức Hội Phụ nữ, MTTQ, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân đã tạo nên nguồn lực chung hướng về phụ nữ vùng biên.

Đằng sau mỗi phần quà, mỗi mô hình sinh kế là thông điệp: không để phụ nữ khó khăn bị bỏ lại phía sau. Sự quan tâm đúng lúc giúp phụ nữ thêm niềm tin, yên tâm bám bản, phát triển kinh tế gia đình và cùng cộng đồng xây dựng cuộc sống ổn định.

Đằng sau mỗi phần quà, mỗi mô hình sinh kế là thông điệp: không để phụ nữ khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Đằng sau mỗi phần quà, mỗi mô hình sinh kế là thông điệp: không để phụ nữ khó khăn bị bỏ lại phía sau.

Ở vùng biên, phát triển kinh tế và giữ gìn bình yên, chủ quyền biên giới có mối quan hệ gắn bó. Khi đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, ý thức cộng đồng và sự gắn kết quân dân được củng cố, mỗi gia đình, mỗi bản làng càng có thêm nền tảng để chung tay bảo vệ quê hương, giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Đồng hành để phát triển bền vững

Từ một chương trình hỗ trợ, tinh thần đồng hành đang được mở rộng thành sự kết nối lâu dài giữa các cấp Hội, lực lượng vũ trang, chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Để những nguồn lực hôm nay phát huy hiệu quả lâu dài, việc tiếp tục đồng hành với phụ nữ vùng biên cần hướng tới các mô hình sinh kế phù hợp điều kiện địa phương, phát huy nội lực của người dân, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và xây dựng cộng đồng bền vững.

Đồng hành hôm nay là tiếp sức cho ngày mai. Khi phụ nữ vùng biên có thêm cơ hội phát triển kinh tế, gia đình ổn định và bản làng thêm sức sống, đó cũng là nền tảng để xây dựng vùng biên vững mạnh, xanh, an toàn và phát triển bền vững; góp phần cùng cả nước giữ gìn bình yên và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình