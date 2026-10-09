Đồng hành cùng phụ nữ biên cương Tây Ninh

Thời gian qua, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống các loại tội phạm. Toàn tỉnh hiện có 95 tập thể, 4.280 hộ gia đình và 9.929 cá nhân đăng ký tự quản hơn 258 km đường biên giới; 1.025 hộ đăng ký tự quản 253 cột mốc. Đồng thời, 2.226 tổ an ninh trật tự với 21.986 thành viên được duy trì hoạt động, góp phần củng cố thế trận lòng dân ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Tây Ninh ký kết quy chế phối hợp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác an sinh xã hội được triển khai thiết thực. Đến cuối năm 2025, các cấp Hội đã phối hợp huy động hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và hộ gia đình khó khăn tại các xã biên giới thông qua các hoạt động tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế, xây dựng mái ấm tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp trao vốn hỗ trợ người dân.

Tại buổi lễ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã ký kết nội dung phối hợp thực hiện chương trình giai đoạn 2026–2030 với các nội dung tập trung vào thực hiện công tác tuyên truyền, an sinh xã hội, tạo việc làm; tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới…

Dịp này, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh và Hội LHPN tỉnh phối hợp các đơn vị tài trợ trao 2 căn nhà mái ấm tình thương, trị giá 80 triệu đồng/căn; hỗ trợ vốn sinh kế 40 triệu đồng cho 4 hội viên; tặng 50 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và 7 suất học bổng cho học sinh giỏi vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Chương trình đồng thời trao 100 triệu đồng vốn sinh kế cho phụ nữ các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.