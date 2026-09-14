"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Đồng Đăng

Các đại biểu tham dự chương trình

Tham gia chương trình có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Đồng Đăng, Đồn Biên phòng Bảo Lâm; đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu trong chương trình

Các học sinh dự chương trình

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu trong chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao hỗ trợ xây dựng mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” với tổng trị giá 50 triệu đồng (trong đó có 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh) cho gia đình bà Nguyễn Thị Nha, thôn Khòn Kéo và tham gia cùng gia đình trồng cây trong mô hình.

Các đại biểu tham gia trồng cây trong mô hình

Kinh phí thực hiện các hoạt động được hỗ trợ từ Ngân hàng BIDV Việt Nam và Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện các đơn vị trao biển kinh phí hỗ trợ mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” cho gia đình bà Nguyễn Thị Nha tại thôn Khòn Kéo

Đại diện LĐLĐ tỉnh trao biển hỗ trợ kinh phí cho mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” cho gia đình bà Nguyễn Thị Nha tại thôn Khòn Kéo

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị cũng đến thăm, động viên, tặng quà Đồn Biên phòng Bảo Lâm.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cơ quan, đơn vị phối hợp tặng quà Đồn Biên phòng Bảo Lâm

Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn và các đơn vị, doanh nghiệp đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển.