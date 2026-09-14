"Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại xã Đồng Đăng
Sáng 14/9, tại xã Đồng Đăng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.
Tham gia chương trình có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Đồng Đăng, Đồn Biên phòng Bảo Lâm; đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Lạng Sơn.
Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao học bổng cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; trao hỗ trợ xây dựng mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” với tổng trị giá 50 triệu đồng (trong đó có 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh) cho gia đình bà Nguyễn Thị Nha, thôn Khòn Kéo và tham gia cùng gia đình trồng cây trong mô hình.
Kinh phí thực hiện các hoạt động được hỗ trợ từ Ngân hàng BIDV Việt Nam và Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.
Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các đơn vị cũng đến thăm, động viên, tặng quà Đồn Biên phòng Bảo Lâm.
Chương trình được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn và các đơn vị, doanh nghiệp đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, phát triển.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tai-xa-dong-dang-5104439.html