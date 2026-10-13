Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại An Giang

Quang cảnh chương trình

Tại chương trình, Cục Chính trị Quân khu 9 bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho bà Bùi Thị Thu Thủy, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu; trao 30 suất quà, học bổng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vượt khó học giỏi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang trao tặng 10 ba lô và 20 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, Ban Tổ chức còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Thanh Lưu, Trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết, hoạt động được triển khai nhằm thực hiện chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời cụ thể hóa phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, Cục Chính trị Quân khu 9 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và tổ chức phụ nữ trong lực lượng vũ trang chủ động huy động nguồn lực, phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ các địa phương triển khai nhiều mô hình, phần việc thiết thực hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng biên giới.

Qua đó, góp phần hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, chăm lo cho trẻ em, củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường đoàn kết quân - dân và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà dịp này

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Phú Hữu là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức hội phụ nữ trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân tham gia xây dựng địa phương ổn định, phát triển.

Cục Chính trị Quân khu 9 bàn giao Nhà "Mái ấm biên cương"

Đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2026), Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị, Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 (20.10.1946 – 20.10.2026).