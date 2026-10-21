Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, củng cố 'thế trận lòng dân' vững chắc

Thông qua các hoạt động phát triển sinh kế, nâng cao dân trí và chăm lo an sinh xã hội, chương trình góp phần cải thiện đời sống, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của phụ nữ, đồng thời phát huy vai trò của chị em trong xây dựng cộng đồng, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tặng lợn giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Thế Hà

Tạo sinh kế, nâng cao năng lực cho phụ nữ vùng biên

Chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới là một trong những nội dung quan trọng góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, tạo nền tảng xã hội cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, phụ nữ vừa là đối tượng cần được hỗ trợ, vừa là lực lượng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và vận động người dân chấp hành pháp luật. Xuất phát từ yêu cầu đó, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai với trọng tâm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tiếp cận tri thức, chăm sóc con em và nâng cao năng lực tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Ở thôn Nà Sát, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, gia đình chị Vàng Thị Chầu có 5 nhân khẩu, bố mẹ già yếu, con còn nhỏ, thiếu lao động chính nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với gia đình chị, việc có thêm điều kiện phát triển kinh tế luôn là mong mỏi lớn. Bởi vậy, khi được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ lợn giống trong khuôn khổ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chị xem đây không chỉ là nguồn lực để phát triển chăn nuôi mà còn là động lực để gia đình từng bước ổn định cuộc sống. “Gia đình tôi rất cảm ơn cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã quan tâm, hỗ trợ lợn giống để phát triển kinh tế. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn lợn thật tốt, phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và nuôi dạy các con trưởng thành” - chị Chầu chia sẻ.

Tại xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa, cách làm tương tự được thể hiện qua hoạt động hỗ trợ ngày công và tặng cây giống cho gia đình chị Hà Thị Nồng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Lát. Đồn Biên phòng Tam Chung, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tam Chung hỗ trợ gia đình chị Nồng thực hiện các phần việc phát triển sản xuất. Những ngày công của cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ góp phần giảm bớt khó khăn về lao động, đồng thời lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Bên cạnh sinh kế, nâng cao dân trí là một hướng đi quan trọng để tạo nền tảng cho sự đổi thay bền vững. Vừa qua, Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho hội viên, phụ nữ bản Hộc. Lớp học kéo dài 3 tháng, tổ chức vào các buổi tối trong tuần để chị em có thể vừa tham gia lao động, chăm lo gia đình, vừa học tập. Nội dung tập trung vào kỹ năng đọc, viết, giao tiếp bằng tiếng phổ thông và thực hiện các phép tính đơn giản. Đây là những kiến thức thiết thực, giúp học viên thuận lợi hơn trong sinh hoạt, giao tiếp xã hội, trao đổi và mua bán hàng hóa hằng ngày.

Nếu con giống mở thêm cơ hội tạo thu nhập thì con chữ giúp phụ nữ chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, học hỏi kỹ thuật sản xuất và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ, giúp phụ nữ vùng biên có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động và sự nỗ lực của mình.

Khơi dậy ý chí tự lực, tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên

Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, chương trình từng bước tạo sức lan tỏa thông qua sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ và chính quyền địa phương. Tại Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đã huy động hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời triển khai nhiều hoạt động phát triển sinh kế, nâng cao dân trí và chăm lo an sinh xã hội. Các đơn vị đã mở 28 lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ; tổ chức 86 lớp truyền thông, tập huấn; hỗ trợ xây dựng 12 mô hình sinh kế và 34 "Mái ấm tình thương". Gần 40.000 suất quà được trao cho hội viên, phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới; 124 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu.

Lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn của Đồn Biên phòng Trung Lý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hải Chuyền

Cùng với hỗ trợ vật chất, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tự bảo vệ của phụ nữ với trên 2.000 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 100.000 lượt người tham gia được các đơn vị tổ chức. Các lớp truyền thông, tập huấn thu hút hơn 5.200 lượt người tiếp thu kiến thức về phòng, chống mua bán người, phòng ngừa xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, công tác dân tộc, tôn giáo và phát triển sản xuất.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đồng hành hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, liên kết sản xuất và nâng cao nhận thức pháp luật. Các mô hình chăn nuôi, trồng rau, cây ăn quả, thêu dệt thổ cẩm được duy trì; hội viên hỗ trợ nhau ngày công, tiền mặt, cây và con giống, góp phần cải thiện thu nhập. Cùng với phát triển kinh tế, phụ nữ tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thông qua các tổ tự quản đường biên, mốc giới có 76 tổ với 605 thành viên; 107 tập thể và 856 hộ ký cam kết tự quản; phối hợp tuần tra biên giới 615 lần và cung cấp 825 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng.

Trên toàn tuyến biên giới, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai qua hai giai đoạn: 2018 - 2020 tại 110 xã và 2021 - 2025 tại 100 xã đặc biệt khó khăn thuộc 30 tỉnh biên giới, hải đảo. Trong quá trình thực hiện, hai bên đã phối hợp huy động các cấp Hội, lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, đồng thời lồng ghép hoạt động với các chương trình mục tiêu quốc gia để tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực. Chương trình đã huy động hơn 444 tỷ đồng; xây dựng, củng cố trên 1.340 mô hình sinh kế bền vững; hỗ trợ khoảng 6,5 triệu cây, con giống, vốn vay và tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề. Hơn 5.000 công trình dân sinh được xây dựng; trên 1.500 "Mái ấm tình thương", "Mái ấm biên cương" được xây tặng, cùng hàng trăm nghìn suất quà và học bổng đến với người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đằng sau những con số ấy là sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ trong các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện sinh hoạt với 236.776 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tổng cộng 126.377 ngày công.

Với những hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành bền bỉ, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đang góp phần nâng cao đời sống, khơi dậy ý chí tự lực và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng cộng đồng. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động sự chung tay của các cấp, các ngành và toàn xã hội sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ vùng biên vươn lên, cùng xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.