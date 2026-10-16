Đồng hành cùng nông dân xây dựng nông thôn an toàn, phát triển

Tham dự và đồng chủ trì diễn đàn có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh PHẠM HƯNG

Phát biểu khai mạc diễn đàn, đồng chí Lương Quốc Đoàn, chia sẻ: “Nông dân hôm nay không chỉ là chủ thể của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia mà còn là lực lượng quan trọng trong giữ gìn ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, trong tiến trình chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nông thôn nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, người nông dân đang ở tuyến đầu của sự chuyển đổi ấy. Từ sản xuất, tiêu thụ nông sản đến học tập, tiếp cận dịch vụ công và giao dịch trên môi trường số, cuộc sống của nông dân ngày càng gắn với công nghệ và dữ liệu. Cơ hội phát triển rộng mở hơn, nhưng những nguy cơ mới về an ninh cũng đến gần hơn.

Tại diễn đàn, các cán bộ, hội viên và nông dân đã góp ý, đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trong môi trường số.

Diễn đàn đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên và nông dân, đặc biệt trong quá trình triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa người dân với các cơ quan chức năng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tội phạm lừa đảo qua mạng; tín dụng đen, ma túy và các tệ nạn xã hội...

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: PHẠM HƯNG

Diễn đàn nhấn mạnh cần phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin, đồng thời tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội, lực lượng công an và các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng góp phần thực hiện hiệu quả chương trình về xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu bế mạc diễn đàn. Ảnh: PHẠM HƯNG

Phát biểu bế mạc diễn đàn, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị, cần phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

Cùng với đó, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu Bộ Công an và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa bảo đảm an ninh, trật tự vừa hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững; bảo vệ người nông dân trước các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gian lận thương mại và những rủi ro pháp lý trong sản xuất, kinh doanh.