Đồng hành cùng nông dân trong hành trình phát triển và hội nhập

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao giải cho các đội tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.Ảnh: PV

Trong quá trình phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, như: Nông hội đỏ, Nông hội, Việt Nam Nông dân cứu quốc hội, Hội Nông dân Cứu quốc Trung ương, Hội Liên hiệp nông dân tập thể Việt Nam; ngày 1/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 42-QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Trải qua gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, Hội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Đội thi xã Muổi Nọi tham gia Hội thi Nhà nông đua tài

Cùng với sự ra đời, phát triển của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Sơn La sớm được hình thành và có nhiều đóng góp trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương. Dưới sự lãnh đạo, định hướng của tỉnh, Trung ương Hội, các cấp Hội Nông dân Sơn La đã không ngừng được củng cố, lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ ngày 1/7/2025, Hội Nông dân tỉnh trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, bảo đảm các phong trào thi đua và nhiệm vụ hỗ trợ hội viên không bị gián đoạn. Đến nay, toàn tỉnh có tổ chức Hội tại 75/75 xã, phường, với hơn 171.500 hội viên, sinh hoạt tại 1.361 chi hội. Các cấp Hội duy trì 135 chi hội nông dân nghề nghiệp, với 2.768 thành viên và 235 tổ hội nông dân nghề nghiệp, với 2.065 hội viên.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm vườn cà phê tại phường Chiềng An.

Thời gian qua, hoạt động hội tập trung vào việc hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học công nghệ, vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản; phát triển các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã. Các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có bản lĩnh, trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp Hội còn làm tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ trên 37.000 hộ nông dân vay vốn sản xuất với tổng dư nợ trên 3.000 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ Nông dân tiếp tục được quản lý và phát huy hiệu quả, hỗ trợ 187 dự án, cho 1.480 hộ vay với tổng dư nợ trên 77,5 tỷ đồng.

Cùng với các hoạt động hỗ trợ hội viên, nhiều phong trào thi đua do Hội phát động đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, trọng tâm là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phát triển kinh tế tập thể”, “Nông dân bảo vệ môi trường”. Các cấp Hội Nông dân thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, triển khai các mô hình, dự án thực tiễn, tham quan, học tập, các chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn cho 628 lượt cán bộ Hội; bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho 658 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phối hợp đào tạo nghề cho hơn 2.350 lao động nông thôn; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.796 lượt người.

Chi hội Nông dân tiểu khu Tân Lập, xã Tân Yên sản xuất cà chua theo hướng công nghệ cao

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phát động chuỗi hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa. Trong đó, nổi bật là phối hợp tổ chức các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026, như: Vinh danh nông dân trồng cà phê giỏi, Hội thi “Nhà nông đua tài”; thi vườn cà phê đẹp... tạo khí thế sôi nổi, khích lệ hội viên nỗ lực lao động, sản xuất, sáng tạo, nâng cao giá trị nông sản Sơn La.

Trong giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu xây dựng Hội Nông dân tỉnh Sơn La vững mạnh, thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, kỹ năng, nhất là kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hỗ trợ nông dân tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới sản xuất hữu cơ và bền vững.

Nông dân tiểu khu Tân Lập, xã Tân Yên thu hoạch cà chua trồng trong nhà màng.

Đồng thời, đẩy mạnh Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại phù hợp; đẩy mạnh thí điểm xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp mới làm hình mẫu như nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, tiết kiệm tài nguyên và giảm thải; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thông minh, công nghệ cao; nông nghiệp kết hợp công nghiệp chế biến; nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm...

Phấn đấu đến năm 2030, có 2.500 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số; thành lập mới 60 chi hội nghề nghiệp, 120 tổ hội nghề nghiệp, 50 tổ hợp tác và 15 HTX nông nghiệp, 5 doanh nghiệp nông nghiệp lớn liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ; tiếp tục đồng hành cùng nông dân vươn lên làm giàu, đẩy mạnh liên kết và hội nhập trong kỷ nguyên mới.