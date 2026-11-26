Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với các lực lượng và người dân làm đường giao thông liên ấp ở khu vực biên giới. Ảnh: Tiến Vinh

Kết hợp công sức của bộ đội với nguồn lực của địa phương

Hiệu quả của công tác giúp dân trước hết bắt đầu từ việc hiểu đúng những khó khăn, nhu cầu của từng gia đình, từng địa bàn. Với phương châm “gắn bó với dân, dựa vào dân để bảo vệ biên giới”, những năm qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, gặp gỡ người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: "Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị gắn công tác giúp dân với hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phối hợp với địa phương để các hoạt động được triển khai sát thực tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân".

Cụ thể hóa chủ trương đó, các đơn vị trực tiếp giúp người dân thu hoạch mùa màng, sửa chữa nhà ở, khơi thông kênh mương, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp vận động nguồn lực xã hội hóa để tặng quà, phương tiện sinh kế, học bổng, hỗ trợ hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc kết hợp công sức của bộ đội với nguồn lực của địa phương, các tổ chức, cá nhân tạo thêm điều kiện chăm lo đời sống đồng bào.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, việc giúp dân được triển khai thông qua phân công cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn, đến từng hộ gia đình. Trung tá Nguyễn Văn Phát Anh, Chính trị viên đơn vị cho biết: "Bên cạnh hỗ trợ lao động sản xuất, cán bộ, chiến sĩ còn hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hành chính, cập nhật dữ liệu cá nhân và phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Yêu cầu xuyên suốt là gần dân, sát dân, hiểu dân, lựa chọn việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương".

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đóng góp hơn 1.000 ngày công giúp dân; hỗ trợ thu hoạch 5ha hoa màu, sửa chữa và làm mới 127 căn nhà. Trong chăm lo việc học của trẻ em, các đơn vị đã vận động 33 học sinh trở lại trường, tặng sách vở, dụng cụ học tập trị giá 338 triệu đồng. Những phần việc này góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về sản xuất, nhà ở, tạo điều kiện để các em duy trì việc học.

Sự đồng hành của người lính Biên phòng còn thể hiện trong những thời điểm người dân gặp hiểm nguy, hoạn nạn. Các đơn vị đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đưa 48 người dân đến nơi an toàn, hỗ trợ di dời 21 căn nhà và phương tiện của người dân. Cùng với bảo vệ tính mạng, tài sản, sự hỗ trợ kịp thời giúp bà con có thêm điểm tựa để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định sinh hoạt và sản xuất.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, củng cố "thế trận lòng dân"

Chăm lo từng gia đình gắn liền với xây dựng môi trường sống và điều kiện phát triển chung của cộng đồng. Do đó, cùng với các hoạt động an sinh, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tích cực phối hợp với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở khu vực biên giới, biển, đảo; tập trung vào những công trình, phần việc phục vụ trực tiếp đời sống, sản xuất của nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới giúp người dân tháo dỡ nhà dột nát để xây dựng nhà mới. Ảnh: Tiến Vinh

Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã tham gia làm 2km đường giao thông nông thôn, đào 5km kênh thủy lợi, sửa chữa và làm mới 27 cầu bê tông nông thôn. Đường giao thông, cầu và kênh thủy lợi là những hạng mục có ý nghĩa thiết thực đối với đi lại, vận chuyển nông sản, tưới tiêu. Cùng với tham gia xây dựng hạ tầng, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng cây xanh, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp và hỗ trợ các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Những phần việc gần gũi, được thực hiện cùng nhân dân góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường ở khu dân cư.

Bà Huỳnh Thị Hai, ở ấp Hòa Khánh, xã Giang Thành chia sẻ: "Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông, hỗ trợ các công trình phục vụ cộng đồng. Những việc làm đó góp phần làm đẹp vùng biên, giúp chúng tôi nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh".

Để kết quả xây dựng nông thôn mới được duy trì, vai trò chủ thể của người dân cần được phát huy trong từng phần việc. Một tuyến đường được sửa chữa, một khu dân cư được vệ sinh sẽ có giá trị lâu dài khi bà con cùng có trách nhiệm sử dụng, bảo quản, giữ gìn. Sự tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ vì thế còn có ý nghĩa vận động, khích lệ tinh thần chung sức, giúp người dân thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nơi sinh sống.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để đưa các chương trình giúp dân đi vào chiều sâu. Trọng tâm là khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố "thế trận lòng dân".

Giúp dân ổn định cuộc sống và vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới là những nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ. Khi đời sống được chăm lo, niềm tin được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, mối quan hệ đoàn kết quân dân càng thêm bền chặt. Đó là nền tảng để phát huy sức dân trong xây dựng địa bàn vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng vun đắp cuộc sống ngày càng tốt đẹp nơi biên cương.