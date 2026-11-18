Đồn Biên phòng Chiềng On được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 33 km đường biên giới tiếp giáp huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; phụ trách địa bàn 2 xã Yên Sơn và Phiêng Khoài với 32 bản, hơn 24.556 nhân khẩu. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi chia cắt, dân cư phân bố không tập trung, tình hình buôn lậu, tội phạm ma túy còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra không ít khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On giúp các hộ gia đình neo đơn trên địa bàn

Trước yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, bảo vệ đường biên với hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bởi với những người lính quân hàm xanh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới không chỉ bắt đầu từ những chuyến tuần tra mà còn từ việc xây dựng niềm tin, phát huy vai trò của nhân dân.

Có mặt tại bản Trạm Hốc đúng dịp thu hoạch lúa mùa, chúng tôi chứng kiến những người lính quân hàm xanh cùng bà con xuống đồng, giúp các hộ gia đình neo đơn thu hoạch lúa. Gắn bó với địa bàn biên giới hơn 10 năm, Thiếu tá Lò Văn Tâm, nhân viên Đội Vận động quần chúng, hiểu rõ phong tục, tập quán và đời sống của người dân nơi đây. Vừa thoăn thoắt bó lúa cùng bà con, Thiếu tá Tâm chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định, muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, trước hết phải xây dựng được thế trận lòng dân. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên xuống cơ sở, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ bà con trong lao động, sản xuất. Khi đời sống được cải thiện, người dân sẽ thêm tin tưởng, tích cực phối hợp với bộ đội trong giữ gìn an ninh trật tự, tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới”.

Không chỉ giúp dân trong mùa vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On còn tích cực hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đóng góp 36 ngày công, hỗ trợ người dân chăm sóc, thu hoạch khoảng 2 ha hoa màu; huy động lực lượng giúp các hộ di chuyển đồ đạc, dựng lại nhà cửa tại nơi ở mới an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn người dân chăm sóc cây ăn quả.

Đáng chú ý, đơn vị đã hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng mô hình trồng gấc lấy quả tại các bản Trạm Hốc, Nà Cài, Nà Dạ và Chiềng On. Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân làm giàn, chăm sóc cây, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, cây gấc sinh trưởng tốt, cho năng suất cao. Đến nay, các hộ tham gia mô hình đã thu hoạch hàng chục tấn quả gấc, mang về thu nhập khoảng 50-60 triệu đồng/ha/năm, góp phần cải thiện đời sống, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Chiềng On còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh khu vực biên giới. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã huy động 168 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia 30 ngày công, vệ sinh môi trường, phát quang trên 14 km đường tuần tra biên giới, trồng mới hơn 2.000 cây xanh.

Từ sự gần gũi, gắn bó và những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On từng bước củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh cộng đồng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Vào buổi tối, tại các nhà văn hóa bản, cán bộ biên phòng cùng các già làng, trưởng bản và người có uy tín tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới; cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Nội dung được truyền đạt bằng tiếng dân tộc, giúp người dân dễ hiểu, dễ tiếp thu, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 50 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 4.500 lượt người tham gia. Cùng với đó, trên địa bàn hiện duy trì 11 tổ tự quản đường biên, mốc giới với 322 hộ gia đình ký cam kết và 52 tổ tự quản an ninh trật tự với 343 thành viên. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần đưa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng dân cư.

Ông Vì Văn Pấng, Bí thư Chi bộ bản Nà Dạ, cho biết: “Được cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On hướng dẫn phát triển sản xuất, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, người dân trong bản ngày càng nâng cao ý thức chấp hành các quy định. Các tổ tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự duy trì hoạt động nền nếp, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ đường biên, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Trạm Hốc.

Thực tế cho thấy, khi người dân tin tưởng, đồng thuận và chủ động tham gia, công tác bảo vệ biên giới sẽ có thêm sức mạnh từ cơ sở. Thượng tá Lò Văn Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết: “Sự đồng hành, gắn bó mật thiết với nhân dân đã giúp đơn vị xây dựng niềm tin, phát huy tinh thần làm chủ của bà con trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Dựa vào nhân dân, đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và sự gắn bó mật thiết với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On đang góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của đồng bào nơi biên giới, tạo sức mạnh cùng lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.