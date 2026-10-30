Đồng hành cùng nhà đầu tư phát triển và thịnh vượng, đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới

Thu hoạch tôm công nghiệp tại xã Tạ An Khương. (Nguồn: Báo Cà Mau)

Sau hợp nhất tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau mới có điều kiện phát huy đồng bộ lợi thế về vùng nuôi, hệ thống doanh nghiệp chế biến và thị trường xuất khẩu.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, tôm tiếp tục được xác định là ngành hàng chủ lực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu và sinh kế của người dân.

Khẳng định vị thế trụ cột kinh tế

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 417.800 ha nuôi tôm, trong đó 33.300 ha nuôi thâm canh, siêu thâm canh (gồm 21.810 ha thâm canh và 11.490 ha siêu thâm canh); khoảng 384.500 ha thuộc các loại hình còn lại, gồm quảng canh cải tiến, tôm - lúa, tôm - rừng và nuôi kết hợp.

Sự đa dạng về điều kiện sinh thái là cơ sở phát triển cả tôm hàng hóa quy mô lớn và sản phẩm tôm sinh thái có giá trị gia tăng.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản đạt 971.130 tấn, tăng 6,71% so với cùng kỳ; tổng sản lượng tôm đạt 454.065 tấn, tăng 9,7%, trong đó tôm nuôi 439.400 tấn và tôm khai thác 14.665 tấn.

Sản lượng chế biến tôm và các sản phẩm thủy sản khác đạt 305.288 tấn, tăng 16,8%; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 1,805 tỷ USD. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của ngành tôm trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản của tỉnh.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau, phát triển nổi bật nhất của con tôm Cà Mau nhìn chung trong 9 tháng năm 2026 là tăng trưởng toàn diện cả về nuôi trồng-chế biến-xuất khẩu, khẳng định vị thế trụ cột kinh tế của tỉnh.

Về nuôi trồng, Cà Mau đã khai thác hiệu quả diện tích khổng lồ với 417.800 ha nuôi tôm trên tổng số hơn 424.000 ha nuôi trồng thủy sản.

Nhờ đẩy mạnh mô hình tôm-rừng, tôm-lúa, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao, cảm biến môi trường và hệ thống cảnh báo sớm, tổng sản lượng tôm toàn tỉnh đạt 454.065 tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2025, trong đó riêng tôm nuôi đạt 439.400 tấn. Con số này đóng góp trực tiếp vào tổng sản lượng thủy sản 971.130 tấn, tăng 6,7% và hoàn thành 72,7% kế hoạch năm.

Về chế biến, đây là khâu bứt phá mạnh nhất. Sản lượng tôm chế biến ước đạt 305.288 tấn, tăng 16,8% so với cùng kỳ, đạt 73,4% kế hoạch năm. Điểm nhấn là Tập đoàn Minh Phú đưa nhà máy chế biến tại Khánh An vốn 1.500 tỷ đồng, công suất 35.000 tấn/năm vào hoạt động từ tháng 6/2026, góp phần nâng giá trị chế biến sâu.

Về xuất khẩu, kim ngạch toàn tỉnh 9 tháng ước đạt 2.091,8 triệu USD, tăng 10,6%, hoàn thành 74,7% kế hoạch, trong đó xuất khẩu thủy sản đạt hơn 1,8 tỷ USD. Kết quả này tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu 1,335 triệu tấn thủy sản và 2,8 tỷ USD xuất khẩu năm 2026, đồng thời là động lực chính cho Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cà Mau xác định đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất là giải pháp sống còn để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm. (Nguồn: Thanh Niên)

Phát huy vị thế “thủ phủ tôm”

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn mới, Cà Mau xác định thủy sản tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn.

Với riêng tôm, Cà Mau xác định đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất là giải pháp sống còn để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm này.

Đánh giá về định hướng chiến lược, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Song song với đó, Cà Mau sẽ tạo cơ chế cởi mở thu hút doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và quy trình kỹ thuật tiên tiến, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị tôm an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau diễn ra hồi tháng 8/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh,

Cà Mau với vị thế “thủ phủ tôm” phải đi đầu trong liên kết “bốn nhà”, nâng cao chất lượng con giống, nhân rộng quy trình nuôi công nghệ cao và xử lý triệt để vấn đề môi trường... Từ đó, xây dựng thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm uy tín trên thị trường toàn cầu.

Muốn làm được điều đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gợi mở, Cà Mau phải đẩy mạnh hơn nữa trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực trung tâm để bứt phá ngành tôm.

“Cùng là con tôm, nhưng con tôm thời kỳ này đã khác xưa. Chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm của Cà Mau gắn với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo ra động lực tăng trưởng mới cho địa phương", Phó Thủ tướng khẳng định.

Hiện tại, Cà Mau đã và đang triển khai đồng bộ nhiều chương trình trọng điểm như chuyển giao công nghệ Biofloc, nuôi tuần hoàn khép kín (RAS), kỹ thuật tôm-rừng đạt chứng nhận quốc tế và lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường tự động...

Nhờ đó, Cà Mau đã phát triển rộng khắp các vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao, nuôi tôm công nghệ cao, bảo đảm nguồn nguyên liệu sạch, đồng đều phục vụ các nhà máy chế biến xuất khẩu.

Với hạ tầng 36 dự án điện gió, 5.161 tàu cá và mục tiêu xuất khẩu 2,8 tỷ USD năm 2026, Cà Mau cam kết đồng hành, quy hoạch vùng nuôi tập trung và tháo gỡ nút thắt vốn, đồng hành cùng nhà đầu tư vì mục tiêu phát triển và thịnh vượng, đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới.

Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 sẽ diễn ra từ 21-25/11 với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Một trong những trọng tâm của Festival là không gian trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm, kết hợp quảng bá sản phẩm Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), ẩm thực và tư vấn việc làm. Trong khoảng 350 gian hàng dự kiến, có 150 gian hàng ngành tôm, 156 gian hàng OCOP, 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm.