Chiều 19/11, tại Nhà hát Quân đội (TP Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề “Đi về hướng bình minh”.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh; đại diện Công an các đơn vị, địa phương; các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gần 200 người tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đại diện Công an các đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành... tham dự chương trình.

Gần 200 người tái hòa nhập cộng đồng tham dự chương trình.

Thông qua những câu chuyện thực tế, các mô hình hỗ trợ và hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, vay vốn, chương trình gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia, giảm định kiến, tạo cơ hội để những người từng mắc sai lầm từng bước trở lại cuộc sống bình thường, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Khu vực hỗ trợ và hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, vay vốn tại chương trình.

Tại chương trình giao lưu, anh Ngô Quang Minh (ngụ phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, để có được cuộc sống như hiện nay, anh đã trải qua quá trình nỗ lực thay đổi bản thân, vượt qua những sai lầm trong quá khứ. Trong hành trình ấy, gia đình luôn là điểm tựa đồng hành và sự động viên, hỗ trợ từ cán bộ quản giáo, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, lực lượng Công an khu vực thường xuyên liên hệ, thăm hỏi, tạo điều kiện kết nối các mối quan hệ kinh doanh để anh ổn định cuộc sống, từng bước mở rộng công việc. Những hỗ trợ thiết thực đó giúp anh có thêm động lực, tự tin hơn trên con đường làm lại cuộc đời.

Anh Ngô Quang Minh (ngụ phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh) chia sẻ tại chương trình.

Từ trải nghiệm của bản thân, anh Minh gửi lời động viên đến những người từng mắc sai lầm. “Các bạn hãy tự tin, cố gắng từng ngày. Với người bình thường, công việc đã có những khó khăn, nhưng với người từng có quá khứ sai lầm, hành trình tái hòa nhập cộng đồng còn khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, khó khăn không có nghĩa là không thể làm được; hãy kiên trì bước từng bước, nỗ lực mỗi ngày, rồi những kết quả đạt được sẽ ngày càng tốt hơn”, anh chia sẻ.

Để giúp phạm nhân nhận thức rõ hậu quả của hành vi vi phạm, đồng thời chuẩn bị tâm lý, kỹ năng trước khi trở về địa phương, công tác giáo dục, cảm hóa trong các cơ sở giam giữ được chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức, từ tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp đến hướng dẫn thủ tục pháp lý và thông tin về chính sách hỗ trợ.

Đại úy Hà Như Huỳnh, cán bộ quản giáo làm công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa, cho biết có những phạm nhân trong quá trình cải tạo từng thể hiện thái độ chưa tích cực, vi phạm nội quy và bị xử lý kỷ luật, không được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án. Tuy nhiên, qua trò chuyện, động viên, cán bộ quản giáo nhận thấy họ vẫn có những trăn trở, nhất là khi nghĩ về gia đình, người mẹ đang mong ngóng ngày con trở về.

Đại úy Hà Như Huỳnh, cán bộ quản giáo làm công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa, chia sẻ tại chương trình.

Từ những cuộc trò chuyện, Đại úy Huỳnh đã thẳng thắn phân tích để phạm nhân nhận thức rằng, một hành động bộc phát, thiếu kiềm chế có thể khiến bản thân đánh mất cơ hội được giảm thời hạn chấp hành án, đồng thời khiến những người thân yêu phải tiếp tục chờ đợi. Cán bộ quản giáo động viên phạm nhân nghiêm túc thay đổi từ suy nghĩ đến hành động, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ cảm xúc và sống có trách nhiệm.

Đại úy Hà Như Huỳnh cho biết, đối với những phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù, đơn vị còn tổ chức tư vấn tâm lý, hướng dẫn thủ tục pháp lý, thông tin về điều kiện vay vốn, đồng thời tìm hiểu nhu cầu, hoàn cảnh để hỗ trợ, định hướng việc làm khi trở về địa phương. Việc chuẩn bị từ sớm giúp họ có thêm niềm tin, động lực và những hành trang cần thiết để từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

Một phạm nhân đang chấp hành án phạt tù xúc động khi gặp được người thân tại chương trình.

Không chỉ dừng lại ở việc ổn định cuộc sống, một số người sau khi hoàn lương còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Anh Lưu Hoàng Cầu (quê An Giang) là một trong những trường hợp như vậy.

Sau khi hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, năm 2014, anh Cầu trở về địa phương U Minh Thượng. Từng là nỗi lo của gia đình, nay anh tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, cùng lực lượng địa phương tuần tra, phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chung tay bảo vệ tài sản và giữ gìn bình yên cho xóm làng.

Anh Lưu Hoàng Cầu (quê An Giang) chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Dù công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi trực tiếp đối mặt với các đối tượng vi phạm pháp luật, anh Cầu vẫn lựa chọn gắn bó. “Càng tham gia càng nhận thấy ý nghĩa của việc góp sức bảo vệ bình yên cho cộng đồng. Từ những trải nghiệm, sai lầm trong quá khứ, anh mong muốn những người có hoàn cảnh tương tự mình cũng có thêm cơ hội đứng lên, sửa sai, sống tích cực và đóng góp cho xã hội”, anh Cầu, cho biết.

“Bản thân tôi từng một lần lầm lỗi, được tạo điều kiện để sửa sai, làm lại cuộc đời. Vì vậy, tôi mong những người có hoàn cảnh giống mình cũng có thể đứng lên, thay đổi và sống tốt hơn, đóng góp những điều tích cực cho xã hội”, anh Lưu Hoàng Cầu chia sẻ thêm.

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an TP Cần Thơ, cho biết trong năm 2026, Công an Thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần hạn chế tình trạng tái phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Quốc, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Phòng PC10) Công an TP Cần Thơ, chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Quốc, để người chấp hành xong án phạt tù tự tin tái hòa nhập cộng đồng, bên cạnh nỗ lực của bản thân, họ cần cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành từ chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.

Sự quan tâm, giúp đỡ góp phần xóa bỏ mặc cảm, tạo động lực để những người từng mắc sai lầm tự tin làm lại cuộc đời, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Trong năm 2026, Công an TP Cần Thơ tổ chức 21 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, giới thiệu việc làm với hơn 5.800 người tại 78 xã tham dự; trong đó, có hơn 4.600 người được tư vấn, định hướng, hỗ trợ tiếp cận cơ hội việc làm. Đồng thời, lực lượng Công an trao tặng 1.279 phần quà cho người tái hòa nhập cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên họ và gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh việc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan hồng của dân tộc. Chấp hành xong án phạt tù không phải là kết thúc một hành trình, mà là bắt đầu hành trình mới trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại chương trình.

Theo ông Trần Văn Bảy, người trở về phải đối mặt với không ít khó khăn như việc làm, sinh kế, mặc cảm, định kiến và những rào cản trong cuộc sống. Nếu chỉ trao cơ hội mà thiếu sự đồng hành, cơ hội ấy khó trở thành điểm tựa bền vững. Vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân để hỗ trợ người từng mắc sai lầm ổn định cuộc sống.

TP Hồ Chí Minh hiện có 15.098 người tái hòa nhập cộng đồng, trong năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng. Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được triển khai tại cơ sở như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” trên địa bàn xã Xuân Sơn; mô hình 5+1 tại phường Vĩnh Tân; mô hình “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” tại phường Tân Uyên… góp phần tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, giúp người từng mắc sai lầm từng bước ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Công an Thành phố tiếp tục làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các trại giam trong việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; các sở, ngành, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố đưa chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc; các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền cấp xã phát huy vai trò của gia đình, khu dân cư trong giúp đỡ, cảm hóa; doanh nghiệp mở rộng cơ hội tuyển dụng, tạo việc làm ổn định cho người tái hòa nhập.

Trao hợp đồng việc làm cho 15 người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết thời gian qua, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương đã triển khai các chính sách, quy định về tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ vay vốn, tiếp cận việc làm.

Cả nước hiện có trên 162.000 người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trong đó, trên 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù trung bình từ năm 2020 đến năm 2025 là 1,73%”.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại chương trình.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng những mô hình, cách làm thiết thực; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, để công tác tái hòa nhập cộng đồng trở thành trách nhiệm thường xuyên của các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Lực lượng Công an cần đổi mới tư duy, phương pháp, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phạm nhân trở về cộng đồng, từ tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề đến trang bị kiến thức, kỹ năng thích ứng với cuộc sống.

Các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong giờ lao động.

Chương trình “Đi về hướng bình minh” gửi đi thông điệp về trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng. Khi những cánh cửa được mở bằng sự tin tưởng, những bàn tay được đưa ra bằng lòng nhân ái và người trở về quyết tâm thay đổi, hành trình hướng tới một cuộc đời mới sẽ có thêm điểm tựa, để mỗi người từng lầm lỗi có cơ hội bước qua quá khứ, hướng tới tương lai và trở thành người có ích cho xã hội.