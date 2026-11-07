Đồng hành cùng người dân trong Tổ công tác '3 trong 1'

Sáng ngày 7/11, thực hiện công tác định kỳ vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên của tháng, Công an xã Xuân Sơn tiếp tục triển khai mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã phối hợp triển khai mô hình định kỳ vào sáng Thứ 7 tuần đầu tiên của tháng.

Xác định công tác vận động quần chúng là chìa khóa then chốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Công an xã Xuân Sơn thường xuyên phối hợp cấp ủy, ban điều hành, ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn ấp dân cư chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để mô hình đi vào chiều sâu.

Dưới cái nắng hầm hập buổi sáng cuối tuần cũng không ngăn nổi tinh thần “gần dân, sát dân để phục vụ nhân dân tốt hơn”. Lực lượng Công an xã cùng đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở đã trực tiếp xuống các ấp dân cư, tiếp xúc với quần chúng nhân dân, nắm tình hình nhân khẩu, hoàn cảnh các hộ gia đình, lắng nghe và kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của quần chúng nhân dân, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mâu thuẫn trong nhân dân để giải quyết từ sớm, từ xa ngay từ địa bàn cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ công tác tuyên truyền phổ biến các phương thức, thủ đoạn tội phạm mới để bà con nâng cao cảnh giác, tích cực hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng “SOS an ninh trật tự Công an TP Hồ Chí Minh”, “VNeTraffic”, “Báo cháy 114” và “Công dân số TP Hồ Chí Minh” nhằm trang bị "kỹ năng số" bảo vệ an toàn cho quần chúng nhân dân.

Hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng ANTT nhằm trang bị kỹ năng số cho người dân.

Đây là những ứng dụng công nghệ vô cùng hữu ích, giúp người dân nhanh chóng gửi tin báo khẩn cấp, hình ảnh, video về các vụ việc mất an ninh trật tự, trộm cắp, cướp giật trực tiếp đến cơ quan Công an chỉ với một chạm, giúp lực lượng chức năng định vị và phản ứng tức thì chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh đó, thông qua nền tảng thông minh giúp kết nối người dân với chính quyền và cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích thiết yếu. Là kênh thông tin đắc lực giúp bà con gọi điện, gọi video báo cháy và sự cố cứu nạn cứu hộ trực tiếp cho Trung tâm thông tin chỉ huy 114, cung cấp các kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu vô cùng quan trọng.

Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn tội phạm mới để bà con nâng cao cảnh giác.

Ngoài ra, ứng dụng VNeTraffic giúp tích hợp tất cả giấy tờ thiết yếu của người điều khiển phương tiện đều được tích hợp trong một mã QR duy nhất. Giúp người dân theo dõi chi tiết lịch sử hoạt động của từng phương tiện, kiểm tra tình trạng tai nạn, lịch sử vi phạm và các thông tin được cá thể hóa. Đây là công cụ hữu ích giúp công dân chủ động quản lý phương tiện, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hạn chế nguy cơ vi phạm.

Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kỹ năng số cho người dân. Thực hiện tăng tốc về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026, tổ công tác phối hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, giúp đỡ người dân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Trạm Y tế xã.

Hỗ trợ người dân khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí tại Trạm Y tế xã.

Song song đó, tổ công tác kết hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân, nhất là đối với những gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng để hỗ trợ, cấp vốn hoặc phương tiện sinh kế để đảm bảo ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn Tài – trưởng ấp Suối Rao cho biết: “Lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền từ địa bàn cơ sở giúp bảo vệ người dân trước những cạm bẫy môi trường số khi còn chưa kịp manh nha, đảm bảo ANTT, giúp người dân an tâm phát triển cuộc sống”.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của quần chúng, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mâu thuẫn trong cộng đồng để giải quyết từ sớm, từ xa ngay từ địa bàn cơ sở.

Chia sẻ về các mô hình Dân vận khéo tại đơn vị, Đại úy Trần Đình Cường – Phó Trưởng Công an xã Xuân Sơn cho biết: “Việc chủ động trong công tác huy động lực lượng và phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở chính là nhân tố quyết định để tạo nên sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Đảm bảo mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực ngay từ chính mỗi mái ấm gia đình”.

Việc duy trì mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân” đi vào chiều sâu cũng là cách để Công an xã Xuân Sơn đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân. Qua đó, không chỉ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội mà còn chung tay xây dựng một thế trận an ninh vững chắc, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.