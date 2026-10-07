Đồng hành cùng ngư dân gỡ 'thẻ vàng' IUU

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với UBND xã Bình Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về khai thác thủy sản cho 100 chủ phương tiện, thuyền trưởng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Tại hội nghị, Đồn Biên phòng Bình Châu phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy định liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác, cũng như trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền trưởng trong quá trình hoạt động trên biển.

Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về khai thác thủy sản cho 100 chủ phương tiện, thuyền trưởng hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Đơn vị cũng thông tin về quá trình Việt Nam triển khai các giải pháp tháo gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) từ năm 2017 đến nay.

Qua đó, giúp chủ phương tiện, thuyền trưởng hiểu rõ hơn về yêu cầu chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản.

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đáng chú ý, tại hội nghị, cán bộ Đồn Biên phòng Bình Châu trực tiếp hướng dẫn các chủ phương tiện, thuyền trưởng cài đặt, đăng ký và sử dụng phần mềm eCDT truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử.

Việc sử dụng phần mềm giúp ngư dân từng bước làm quen với phương thức truy xuất nguồn gốc thủy sản trên môi trường điện tử, góp phần minh bạch quá trình khai thác, cập cảng và tiêu thụ sản phẩm, từng bước thay thế hồ sơ giấy.

Đồng hành cùng ngư dân

Trước đó, ngày 3/10, Đồn Biên phòng Phước Thuận, Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp UBND xã Hồ Tràm tổ chức chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” với chủ đề “Gắn kết tình quân dân – Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Chương trình tập trung tuyên truyền chủ quyền biển, đảo; các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, lực lượng Biên phòng phổ biến các quy định mới của pháp luật về khai thác thủy sản, công tác đấu tranh, phòng chống khai thác IUU và hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động trên biển.

Đồn Biên phòng Phước Thuận tuyên truyền biển đảo và phòng chống khai thác IUU cho ngư dân.

Trung tá Nguyễn Tài Nguyên - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết, biển, đảo không chỉ là không gian sinh kế của nhiều thế hệ ngư dân mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo Trung tá Nguyễn Tài Nguyên, chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tạo không khí gần gũi để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với bà con ngư dân; đồng thời lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng trong quá trình lao động, sản xuất trên biển.

Ban tổ chức chương trình tặng quà hỗ trợ cho ngư dân.

Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình ngư dân đang gặp khó khăn trong lao động, sản xuất.

Hoạt động góp phần thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành đối với ngư dân, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn khơi, bám biển.

Chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” tại Đồn Biên phòng Phước Thuận.

Từ tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hiện các quy định về khai thác thủy sản đến hỗ trợ trực tiếp đời sống ngư dân, các hoạt động của lực lượng Bộ đội Biên phòng góp phần nâng cao ý thức khai thác thủy sản có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU, hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.