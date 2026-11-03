Đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam

Lan tỏa trách nhiệm

Toàn tỉnh hiện có trên 13.000 NNCĐDC, trong đó hơn 9.100 nạn nhân trực tiếp và gần 3.400 nạn nhân gián tiếp đang hưởng trợ cấp hằng tháng, có trên 200 cháu thế hệ thứ 3 (cháu của NNCĐDC) bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ chưa được hưởng chế độ da cam. Trong số đó, khoảng 1.500 gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên. Đằng sau những con số ấy là biết bao số phận, hoàn cảnh, biết bao câu chuyện khiến chúng ta trăn trở, xúc động. Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Trung ương Hội, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin trong tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng mạnh về cơ sở, lấy nạn nhân làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng quà các nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Sông Lô nhân dịp kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NNCĐDC/dioxin, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Sau khi thực hiện hợp nhất, hệ thống tổ chức Hội gồm 1 hội cấp tỉnh, 121/148 tổ chức hội cấp xã, đã tổ chức đại hội, tạo mạng lưới rộng khắp, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối, vận động nguồn lực và triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân. Hội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành rà soát, kiến nghị giải quyết chế độ cho nhiều trường hợp còn tồn đọng; trong đó có hơn 500 hồ sơ nạn nhân bị thất lạc, chưa đủ điều kiện hưởng chính sách được đề xuất xem xét.

Thực hiện Công văn số 1984/KCBB-PHCN&GĐ ngày 15/10/2026 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế về việc khảo sát, đánh giá triển khai Dự án “Chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng đối với người khuyết tật do ảnh hưởng phơi nhiễm chất độc hóa học (CĐHH)/dioxin”, Hội đã và đang khảo sát đánh giá thực trạng trên 200 cháu thuộc thế hệ thứ 3 (là cháu) của nạn nhân da cam, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, hiện nay chưa được hưởng chế độ da cam, cho các cháu đi giám định y khoa xác định mức độ khuyết tật để được hưởng chế độ hằng tháng, góp phần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người có công, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo NNCĐDC/dioxin tại Phú Thọ là huy động sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Thông qua các phong trào vận động, đặc biệt là “Tháng hành động vì NNCĐDC” và các hoạt động nhân Ngày Vì nạn nhân da cam (10/8), nhiều nguồn lực đã được kết nối, kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động, tiếp nhận và trao tặng hơn 34.550 suất quà, tổng trị giá trên 38 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 232 ngôi nhà với kinh phí hơn 9 tỷ đồng, giúp nhiều gia đình nạn nhân ổn định nơi ở. Bên cạnh đó, hàng nghìn lượt nạn nhân được hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi chức năng; hàng trăm xe lăn, sổ tiết kiệm, con giống và học bổng được trao tặng, góp phần cải thiện đời sống vật chất, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình và truyền thống nhân văn của người dân Đất Tổ.

Tiếp thêm nghị lực, thắp sáng niềm tin

Năm 2026, kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam, Đảng và Nhà nước tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc bằng chủ trương mới và nhân văn, thiết thực, đó là: Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH theo Công văn số 270 ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước tiến quan trọng, mở rộng chính sách từ người trực tiếp chịu ảnh hưởng sang thế hệ thứ hai - những người vẫn đang gánh chịu di chứng của chiến tranh. Chủ trương này không chỉ giải quyết nhu cầu thiết yếu về nhà ở mà còn là sự tri ân bằng hành động cụ thể, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉnh Phú Thọ đang tích cực rà soát, tập trung triển khai hỗ trợ xây nhà cho các đối tượng chính sách và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH trên địa bàn, góp phần giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hậu quả lâu dài của CĐHH do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Qua đó, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân trên tinh thần hòa bình, nhân đạo và phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Hội chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn mới; đồng thời duy trì, củng cố các mối quan hệ hợp tác truyền thống, trong đó có Hội những người Nhật Bản yêu Việt Nam, nhằm vận động sự hỗ trợ thiết thực dành cho NNCĐDC.

Với trách nhiệm là tổ chức hội đại diện cho NNCĐDC, Hội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, phấn đấu không để gia đình nạn nhân sống trong nhà tạm, nhà dột nát; từng bước cải thiện mức sống ngang bằng với mặt bằng chung của địa phương. Hội đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, vận động từ 60 - 70 tỷ đồng để triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế, cấp phương tiện trợ giúp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt, việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh đòi công lý, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế... Cùng với đó, Hội tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hành động vì NNCĐDC” và phong trào “Vì NNCĐDC” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội phát động, gắn với các phong trào thi đua của địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và huy động ngày càng nhiều nguồn lực xã hội đồng hành cùng nạn nhân.

Nỗi đau da cam là di chứng chiến tranh chưa thể khép lại, đòi hỏi sự quan tâm, sẻ chia bền bỉ của toàn xã hội. Những nỗ lực của các cấp, ngành, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Phú Thọ cùng cộng đồng đã và đang góp phần tiếp thêm niềm tin, nghị lực, giúp các nạn nhân vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, để không ai bị bỏ lại phía sau.