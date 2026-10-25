Đồng hành cùng kinh tế tập thể

Với vai trò cầu nối, Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp đã và đang tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để KTTT phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững.

HỖ TRỢ THEO NHU CẦU

Theo Liên minh HTX tỉnh, sau hơn 1 năm hợp nhất, khu vực KTTT, HTX của tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển với quy mô lớn hơn.

Lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã.

Đây là điều kiện thuận lợi để các HTX phát huy lợi thế của từng địa bàn, tăng cường liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Tính đến tháng 9-2026, toàn tỉnh có 549 HTX và quỹ tín dụng nhân dân, tăng 12 đơn vị so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng 2,2%. Trong đó, có 426 HTX đang hoạt động và 123 HTX ngưng hoạt động.

Riêng 9 tháng đầu năm, tỉnh thành lập mới 14 HTX, giải thể 7 HTX. Khu vực này có 161.057 thành viên và 38.885 lao động, với thu nhập bình quân của người lao động khoảng 7,1 triệu đồng/người/tháng. Toàn tỉnh còn có 1.098 tổ hợp tác với 103.482 thành viên.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của khu vực HTX tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu của các HTX đạt 3.062 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 507 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy khu vực KTTT cơ bản duy trì được hoạt động sau hợp nhất, từng bước đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp Lê Quang Cường, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung hỗ trợ HTX theo hướng thiết thực, sát nhu cầu, kết hợp giữa củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị, tư vấn chính sách, hỗ trợ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Xác định vốn là một trong những điểm nghẽn cần tháo gỡ, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25-9-2026 về phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp, với vốn điều lệ 58 tỷ đồng.

Đây là một giải pháp quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, góp phần giúp HTX có thêm điều kiện đầu tư, phát triển SXKD.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Liên minh đã tư vấn, hướng dẫn 50 HTX rà soát điều lệ, quy chế nội bộ, phương án SXKD và tổ chức hoạt động; thực hiện 77 lượt tư vấn, hướng dẫn về chính sách, pháp luật; tiếp nhận 47 kiến nghị, phản ánh, khó khăn, vướng mắc của HTX để tổng hợp, kiến nghị hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Song song đó là tổ chức và phối hợp tổ chức 3 lớp với 81 lượt cán bộ quản lý, thành viên và người lao động HTX tham gia; tổ chức 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX với 253 lượt học viên; tư vấn, kết nối hỗ trợ 14 HTX về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; hỗ trợ 33 HTX về xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường và kết nối cung cầu.

HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát (xã An Thạnh Thủy) là đơn vị chuyên sản xuất cây giống nuôi cấy mô. Dù mới thành lập được hơn 2 năm, nhưng đã gặt hái được nhiều kết quả tích cực trong SXKD.

Bà Bùi Thị Kim Thanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Kim Phát cho biết, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh thường xuyên thông tin, mời HTX tham gia các buổi tập huấn, hội nghị và chương trình hỗ trợ. Bên cạnh đó, đại diện Liên minh cũng đến thăm hỏi, động viên, tìm hiểu tình hình hoạt động và những khó khăn của HTX để trao đổi, tìm hướng hỗ trợ phù hợp. Đây là những hỗ trợ thiết thực, góp phần tạo động lực để HTX phát triển SXKD.

Đối với HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Bình Quý (xã Vĩnh Hựu), trong quá trình hoạt động, đơn vị nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ Liên minh HTX tỉnh, từ hướng dẫn hoạt động theo Luật HTX, tiếp cận chính sách đến tham gia hội chợ, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Những hỗ trợ này giúp HTX tháo gỡ khó khăn, mở rộng cơ hội kinh doanh và từng bước phát triển ổn định hơn.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Bình Quý chia sẻ: “Tôi mong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ sát với nhu cầu thực tế để các HTX có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động”.

LẤY LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN LÀM TRỌNG TÂM

Theo đồng chí Lê Quang Cường, trong giai đoạn 2026 - 2030, Liên minh HTX tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là đồng hành, hỗ trợ khu vực KTTT, HTX phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững; trong đó HTX là chủ thể, lấy lợi ích của thành viên làm trọng tâm.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức tập huấn về công tác chuyển đổi số cho các hợp tác xã.

Trước hết, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực.

Song song đó là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị và nghiệp vụ HTX về quản lý, điều hành, tài chính, kế toán, xây dựng phương án SXKD, phát triển thị trường và quản trị rủi ro; đồng thời, kết hợp đào tạo với tư vấn, hướng dẫn trực tiếp để kiến thức được áp dụng vào hoạt động thực tế.

Tỉnh phấn đấu 60% tổng số HTX hoạt động từ loại khá, tốt trở lên và 90% cán bộ quản trị, nghiệp vụ của HTX chưa được đào tạo được đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với nâng cao năng lực quản trị, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ HTX phát triển SXKD, tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết.

Trọng tâm là hỗ trợ HTX xây dựng phương án SXKD khả thi, tiếp cận các nguồn vốn phù hợp; kết nối HTX với doanh nghiệp, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Mục tiêu là phấn đấu khoảng 50% HTX nông nghiệp được hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; 15% HTX có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Liên minh sẽ tập trung vào những ứng dụng trực tiếp phục vụ quản lý, điều hành, SXKD, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và HTX thông minh. Tỉnh phấn đấu có 100 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Trong hoạt động hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh phấn đấu tư vấn, hỗ trợ 100% HTX, tổ hợp tác khi có nhu cầu; thành lập mới 60 HTX và 1 Liên hiệp HTX; tổ chức 90 lớp đào tạo nghề, tập huấn nghiệp vụ và các chuyên đề cho HTX; tư vấn, nâng cao chất lượng hoạt động cho 50% HTX nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kiến nghị và phối hợp tháo gỡ.

Đồng chí Lê Quang Cường cho biết thêm: “Mục tiêu Liên minh HTX tỉnh hướng đến cuối cùng không chỉ tăng số lượng HTX hay số hoạt động hỗ trợ, mà là chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX phải thực sự được nâng lên.

HTX phải có năng lực tự chủ tốt hơn, SXKD hiệu quả hơn, liên kết thị trường chặt chẽ hơn và thành viên được hưởng lợi thiết thực hơn.

Theo mục tiêu đề ra, phấn đấu số thành viên HTX tăng 12%, thu nhập bình quân của thành viên HTX tăng 11% và thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng 17% trong giai đoạn 2026 - 2030”.