Đồng hành cùng kinh doanh số, thúc đẩy tuân thủ thuế

Các DN chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các chính sách thuế. Ảnh đại diện và ảnh trong bài: ĐT

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) cho hay, việc kinh doanh thông qua sàn TMĐT, mạng xã hội, website, ứng dụng bán hàng và các nền tảng số khác đã mở ra nhiều cơ hội cho DN nhỏ và vừa, HKD, cá nhân kinh doanh mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, cùng với các cơ hội đó là những yêu cầu ngày càng cao về tuân thủ pháp luật, trong đó có việc xác định, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế; quản lý doanh thu, dòng tiền, hóa đơn điện tử, dữ liệu giao dịch và chứng từ.

Hội nghị thu hút đông đảo DN, HKD tham dự

Do đó, việc được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật, được hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế không chỉ giúp DN, HKD phòng ngừa và kiểm soát rủi ro, giảm chi phí tuân thủ, mà còn tạo điều kiện để yên tâm mở rộng hoạt động, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, ổn định.

Bà Lê Thị Hoàng Thanh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) phát biểu

Tại Hội nghị, TS. Trần Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa cũng thông tin, kinh doanh trên sàn TMĐT, mạng xã hội, ứng dụng bán hàng và các hình thức bán hàng thông qua phiên phát sóng trực tiếp (livestream) đã trở thành kênh tiếp cận thị trường phổ biến của DN nhỏ và vừa, HKD, cá nhân kinh doanh. Đặc điểm của phương thức này là mọi giao dịch đều sinh ra dữ liệu về đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và hóa đơn dẫn tới hệ quả tất yếu là công tác quản lý thuế cũng đang chuyển từ quản lý theo hồ sơ thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ.

TS. Trần Minh Sơn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa chia sẻ

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các chuyên gia, nhà quản lý cũng đã giải đáp nhiều nội dung liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật liên quan đến thuế, cũng như đưa ra các giải pháp hỗ trợ DN, HKD thực hiện nghĩa vụ về thuế trong kinh doanh trên TMĐT. Theo đó, có một số băn khoăn, thắc mắc liên quan đến thuế mà DN, HKD quan tâm, chia sẻ như: Lợi nhuận của công ty tư nhân có phải chịu thuế không? DN bán hàng qua sàn TMĐT quốc tế có phải kê khai và nộp thuế GTGT không? Những rủi ro pháp lý nào sẽ xảy ra đối với hoạt động bán hàng qua kênh TMĐT?

Chia sẻ tại Hội nghị, bà Lê Thị Yến – Chủ tịch HĐTV Công ty Tư vấn thuế Hà Nội cho rằng, hiện nhiều DN, HKD phản ánh chi phí tuân thủ khá lớn tạo áp lực cho người kinh doanh TMĐT khiến họ phải rời bỏ thị trường, mất đi cơ hội kinh doanh. Bởi vậy, cần tháo gỡ điểm nghẽn này cho người kinh doanh bằng cách cắt giảm chi phí tuân thủ. Bà Yến cũng cho hay, hiện vấn đề người kinh doanh nhất vẫn là thuế. Và mối lo ngại của người kinh doanh qua mạng xã hội là rủi ro về pháp lý khi KD qua mạng. Theo bà Yến, vi phạm phổ biến mà các DN, HKD trên mạng hay mắc phải là 2 sổ sách kế toán. Trước kia, sai phạm này lên tới hơn 90%, nhưng nay với Đề án liên thông về mã số thuế, dữ liệu cá nhân…, các cá nhân, HKD, DN không thể mập mờ về thông tin doanh số khi KD trên mạng xã hội. Vì thế các chủ thể nên nắm rõ các quy định này để tránh vi phạm.

Đại diện DN nêu những khó khăn, thắc mắc...

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