Đồng hành cùng hợp tác xã phát triển

Cán bộ xã Phiêng Khoài hướng dẫn thành viên HTX Toàn Phát ứng dụng công nghệ tưới tự động.

Phiêng Khoài hiện có trên 2.700 ha mận hậu, cung ứng sản lượng ổn định từ 25.000 - 27.000 tấn mỗi vụ; hơn 200 ha cây ăn quả đặc sản chất lượng cao như: Lê Tai Nung, cam Navel, xoài, hồng... Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp bền vững, xã đã triển khai tốt chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thành lập các HTX mở rộng sản xuất, kinh doanh, gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị giữa các HTX với doanh nghiệp về tiêu thụ quả; vận động HTX, doanh nghiệp quan tâm thu mua, chế biến các sản phẩm nông sản địa phương. Phát huy vai trò của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong giới thiệu quảng bá, tìm đầu ra cho nông sản địa phương.

Thành viên HTX Nông nghiệp Toàn Phát chia sẻ kỹ thuật chăm sóc trồng mận rải vụ.

Đến nay, toàn xã có 15 HTX nông nghiệp. Các HTX nông nghiệp đã chủ động liên kết sản xuất, tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm; mạnh dạn sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm trên địa bàn. Điển hình như HTX Dịch vụ Nông nghiệp Toàn Phát, từ diện tích hơn 50 ha mận hậu, 10 ha nhãn già cỗi, cho hiệu quả kinh tế thấp, HTX đã ghép cải tạo giống mới, áp dụng quy trình VietGAP và đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động. Nhờ chuyển đổi đúng hướng, đến nay năng suất và chất lượng quả của đơn vị đã tăng thêm 30%. Riêng năm 2025, HTX đạt sản lượng 700 tấn mận, 150 tấn nhãn; doanh thu khoảng 17 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 11 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 50 lao động địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Anh Nguyễn Văn Hưng, thành viên HTX Toàn Phát, chia sẻ: Trước đây làm tự do, chăm sóc theo thói quen nên quả xấu, giá bán rất thấp. Khi vào HTX, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, cho năng suất và chất lượng cao hơn. Với 5 ha mận hậu và 1 ha nhãn, gia đình tôi thu gần 2 tỷ đồng trong năm 2025, sản phẩm làm ra đến đâu được bao tiêu hết đến đó nên rất yên tâm đầu tư.

Thành viên HTX Nông nghiệp xanh Hương Mơ livestream giới thiệu, tiêu thụ mận hậu trên nền tảng số.

Trong việc xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, HTX Nông nghiệp xanh Hương Mơ là điểm sáng nổi bật. Từ các lớp đào tạo kỹ năng số của xã, HTX đã tiên phong tổ chức các phiên phát trực tiếp bán hàng ngay tại vườn, đóng gói kết nối thẳng tới đơn vị vận chuyển. Sản lượng trái cây tiêu thụ qua nền tảng trực tuyến của HTX tăng từ hơn 60 tấn năm 2025 lên trên 150 tấn năm 2026. Chị Lê Thị Hương Mơ, Giám đốc HTX, phấn khởi nói: Trước đây phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh. Được chính quyền xã hướng dẫn đưa nông sản lên sàn số và chuẩn hóa tem truy xuất, HTX đã kết nối thẳng tới khách hàng. Việc minh bạch quy trình VietGAP tại vườn giúp tạo dựng niềm tin, giữ giá bán ổn định và nâng cao giá trị của nông sản địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các HTX ở Phiêng Khoài còn gặp một số khó khăn, như: Quy mô còn nhỏ, thiếu kho bảo quản lạnh quy mô lớn và gặp khó khi lập phương án sản xuất kinh doanh để tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi... Tháo gỡ những khó khăn, xã Phiêng Khoài sẽ tiếp tục hỗ trợ các HTX phối hợp với các tổ chức tín dụng hướng dẫn phương án vay vốn ưu đãi đầu tư sâu vào chế biến; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi. Mục tiêu đến năm 2030, xã duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của 15 HTX nông nghiệp hiện có, phát triển thêm 3 đến 5 HTX quy mô lớn và thành lập mới các doanh nghiệp chế biến tại chỗ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững.