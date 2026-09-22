Đồng hành cùng hợp tác xã phát triển bền vững

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh khảo sát mô hình sản xuất HTX tại xã Mai Sơn. Ảnh: PV

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cùng định hướng của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế tập thể (KTTT). Nhiều mô hình HTX hoạt động hiệu quả, phát huy lợi thế địa phương, gắn sản xuất với chuỗi giá trị, như trồng cây ăn quả, rau an toàn, sản xuất hữu cơ, phát triển du lịch sinh thái, sản xuất kinh doanh cà phê, chế biến nông sản...

Ông Mùi Anh Tiến, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Với mục tiêu hỗ trợ tối ưu, đưa khu vực KTTT phát triển bền vững, Liên minh HTX tỉnh tập trung hỗ trợ HTX tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ quản lý, chuyển đổi số, kết nối, xúc tiến quảng bá, tiêu thụ sản phẩm...

Mô hình trồng cây ăn quả của HTX CCB Mai Sơn, xã Mai Sơn.

Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn từ 25-30 nhóm sáng lập viên thành lập HTX; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX gắn với tham quan học tập kinh nghiệm thực tế tại các tỉnh, thành phố trong nước. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 3.000 cán bộ quản lý HTX, trong đó 45% có trình độ từ trung cấp trở lên.

Tháo gỡ khó khăn về vốn và thị trường cho khu vực KTTT, Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu thực hiện chuyển đổi mô hình Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định 45/2021/NĐ-CP. Trong 5 năm qua, nguồn quỹ này đã hỗ trợ cho trên 200 thành viên của 40 HTX vay hơn 19 tỷ đồng; phối hợp hỗ trợ 19 lượt thành viên vay 1,43 tỷ đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm; tư vấn cho các HTX tiếp cận gần 5 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của Liên minh HTX Việt Nam. Tổng dư nợ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đến nay trên 20 tỷ đồng.

Sản xuất cà chua an toàn tại HTX công nghệ cao Tân Lập, xã Tân Yên.

Ông Lò Văn Sơn, Giám đốc HTX thủy sản Hồ Quỳnh, xã Quỳnh Nhai, cho biết: Năm vừa qua, HTX được vay vốn 1,6 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, để mở rộng quy mô lên 200 lồng nuôi các loại cá đặc sản, như cá lăng, cá chép, rô phi, sản lượng đạt trên 300 tấn/năm, doanh thu trên 3,7 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 17 thành viên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số sản xuất, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp triển khai phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm, phần mềm kế toán Waca, duy trì hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho trên 100 HTX. Nhờ đó, ứng dụng công nghệ cao, tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ được lan tỏa rộng khắp. Toàn tỉnh hiện có 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn; 214 sản phẩm OCOP, trong đó, 99 HTX nông nghiệp tham gia xây dựng 125 sản phẩm. Bằng nguồn kinh phí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ chi phí bao bì, in tem nhãn cho 30 mô hình HTX với tổng kinh phí hơn 893 triệu đồng.

Nuôi cá lồng trên lòng hồ tại xã Quỳnh Nhai.

Ông Trần Bá Cường, Giám đốc HTX CCB Mai Sơn, xã Mai Sơn, chia sẻ: Năm vừa qua, HTX được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ bao bì đóng gói sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn, tập huấn chuyên môn quản lý, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp HTX mở rộng phát triển, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các cựu chiến binh và con em cựu chiến binh.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh còn tích cực triển khai Đề án về xây dựng mô hình HTX kiểu mới, tập trung hỗ trợ các HTX đào tạo, xúc tiến thương mại, tiếp cận nguồn vốn hàng tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đẩy mạnh với 36 lượt HTX, Liên hiệp HTX tham gia các hội chợ lớn tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... đưa 17 sản phẩm nông sản Sơn La xuất khẩu tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La có 824 HTX và 6 Liên hiệp HTX đang hoạt động, trong đó, có 721 HTX lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tổng vốn hoạt động ước đạt khoảng 700 tỷ đồng; thu hút khoảng 42.000 thành viên và tạo việc làm cho trên 10.000 lao động thường xuyên; doanh thu bình quân đạt khoảng 3,6 tỷ đồng/năm/HTX; lợi nhuận bình quân từ 300-500 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của thành viên từ 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Kinh tế tập thể, HTX đang có những bước chuyển mình, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, luôn là cầu nối vững chắc, đồng hành cùng các HTX phát triển hiệu quả và bền vững.