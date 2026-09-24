Đồng hành cùng học sinh từ những chỉ số sức khỏe đầu tiên

Là địa bàn trung tâm, với hơn 20.000 học sinh cần được khám sức khỏe nên Trạm Y tế phường Thành Sen đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các trường học tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Trạm Y tế phường Thành Sen tổ chức khám sức khỏe cho các em học sinh bậc mầm non.

Ông Nguyễn Xuân Kháng - Giám đốc Trạm Y tế phường Thành Sen cho biết: “Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Sở Y tế, đơn vị đã phối hợp với các trường rà soát số lượng học sinh, xây dựng lịch khám và phân công cán bộ phụ trách từng điểm trường. Đặc thù địa bàn có nhiều trường học, số lượng học sinh lớn nên chúng tôi phải chủ động bố trí nhân lực, tổ chức khám khoa học để vừa đảm bảo tiến độ, vừa duy trì các hoạt động chuyên môn thường xuyên tại trạm. Sau 5 ngày triển khai, đơn vị đã khám cho hơn 2.500 trẻ mầm non và gần 2.000 học sinh tiểu học, THCS".

Cùng với nhiệm vụ khám sức khỏe học sinh, Trạm Y tế phường Thành Sen vẫn duy trì một tổ khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hai hoạt động được triển khai song song, không bị gián đoạn. Đến nay, dù dân số đông nhưng đã có hơn 50% người dân trên địa bàn phường được khám sàng lọc sức khỏe theo kế hoạch.

Trạm Y tế xã Cẩm Bình tổ chức khám sức khỏe cho trên 6.500 học sinh các cấp.

Tại xã Cẩm Bình, tiến độ khám sức khỏe học sinh cũng được đẩy nhanh nhờ sự chuẩn bị từ sớm và điều tiết nhân lực phù hợp. Toàn xã có hơn 6.500 học sinh tại 4 trường. Đến nay, trạm y tế đã khám cho hơn 4.500 em. Qua thăm khám, các vấn đề sức khỏe thường gặp ở học sinh chủ yếu liên quan đến răng miệng, da liễu, cận thị, loạn thị. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được cán bộ y tế tư vấn, trao đổi với phụ huynh để theo dõi, điều trị hoặc đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa khi cần thiết.

Ở xã miền núi Sơn Tây, dù còn khó khăn về nhân lực song trạm y tế xã vẫn bố trí 2 tổ, mỗi tổ 5 cán bộ thực hiện khám sức khỏe cho học sinh. Ông Trần Cẩm Thạch - Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Sơn Tây cho biết: “Toàn xã có 4 trường với khoảng 3.900 học sinh. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành khám sức khỏe cho học sinh THPT và dự kiến hoàn thành khối THCS trong tuần này. Chúng tôi bố trí nhân lực một cách hợp lý để tranh thủ những ngày nghỉ, đơn vị còn tiếp tục tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại các thôn. Tính đến nay, hơn 70% người dân trên địa bàn đã được khám sàng lọc sức khỏe định kỳ”.

Nhân viên Trạm Y tế xã Sơn Tây đo các chỉ số sức khỏe cho học sinh.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT và Sở Y tế, từ ngày 18/9, các trạm y tế xã, phường trên toàn tỉnh đã đồng loạt phối hợp với trường học tổ chức khám sức khỏe đầu năm học 2026 - 2027 cho trẻ mầm non và học sinh bậc phổ thông.

Đối với trẻ mầm non, nội dung khám tập trung vào đo chiều cao, cân nặng để đánh giá sự phát triển theo độ tuổi; kiểm tra mắt, da, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt; đồng thời theo dõi khả năng vận động, giao tiếp, hành vi và rà soát tiền sử tiêm chủng. Với học sinh phổ thông, các em được đo chiều cao, cân nặng, tính chỉ số BMI; kiểm tra nhịp tim, huyết áp, thị lực, thính lực và sức khỏe răng miệng. Cán bộ y tế cũng chú trọng phát hiện sớm các nguy cơ cong vẹo cột sống, những bất thường về thể chất cũng như dấu hiệu căng thẳng, rối loạn cảm xúc ở lứa tuổi học đường.

Học sinh sẽ được các y bác sĩ thăm khám kỹ lưỡng để phát hiện kịp thời các bệnh lý thường gặp.

Để không ảnh hưởng đến việc dạy và học, các trường chủ động phối hợp với trạm y tế tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu. Tùy điều kiện thực tế, học sinh được khám tại phòng y tế trường học, trạm y tế hoặc địa điểm phù hợp.

Điểm đáng chú ý, hoạt động khám sức khỏe học sinh được triển khai đồng thời với chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả khám được cập nhật, đồng bộ vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành dữ liệu sức khỏe phục vụ theo dõi lâu dài. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 56% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.

Các em học sinh được kiểm tra thị lực.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Đợt khám sức khỏe học sinh đầu năm học là một trong những nội dung của "Chiến dịch 90 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh". Mục tiêu của chiến dịch là bảo đảm 100% người dân được khám sàng lọc hoặc khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần trước ngày 20/12. Khám sức khỏe đầu năm học là bước sàng lọc ban đầu để theo dõi sự phát triển toàn diện của học sinh. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, cán bộ y tế sẽ tư vấn, hướng dẫn gia đình đưa các em đến cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đợt khám là cơ sở để gia đình, nhà trường và ngành y tế phối hợp theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh ngay tại trường học”.