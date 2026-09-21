Đồng hành cùng doanh nghiệp, thu thuế xuất nhập khẩu hơn 116 nghìn tỷ đồng

Vận chuyển hàng xuất nhập khẩu tại Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: A.T)

Thu ngân sách tăng mạnh từ nhóm hàng chủ lực

Trong 8 tháng năm 2026, công tác quản lý nguồn thu và chống thất thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực II đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của đơn vị đạt 116.324 tỷ đồng, bằng 69,24% chỉ tiêu pháp lệnh được giao (168 nghìn tỷ đồng), tăng 812 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này đóng góp quan trọng vào quy mô ngân sách chung, khẳng định vai trò đầu mối quản lý thương mại quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự tăng trưởng thu ngân sách đến từ kim ngạch của nhiều nhóm hàng nhập khẩu có giá trị và thuế suất lớn. Điển hình nhóm ô-tô nguyên chiếc đạt kim ngạch có thuế 1,09 tỷ USD, tăng 22,03%, mang lại số thu 16.269 tỷ đồng. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 5,03 tỷ USD, tăng 17,75%, đóng góp 11.662 tỷ đồng. Ngoài ra, các nhóm hàng điện tử, linh kiện, kim loại thường, khí đốt hóa lỏng và phân bón cũng duy trì đà tăng trưởng khả quan, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Cùng với sự tăng trưởng thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn ghi nhận quy mô lớn. Lũy kế đến ngày 31/8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn đạt 154,87 tỷ USD, tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, trị giá nhập khẩu đạt 77,44 tỷ USD, tăng 11,45%; trị giá xuất khẩu đạt 77,42 tỷ USD, tăng 6,90%.

Riêng tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 20,78 tỷ USD, tăng 14,89% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại trong tháng 8 chính thức nghiêng về xuất siêu với giá trị 897 triệu USD, nhờ xuất khẩu tăng bứt phá 16,76% (đạt 10,8 tỷ USD).

Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, công tác kiểm soát rủi ro, chống buôn lậu và gian lận thương mại được triển khai chặt chẽ. Mới đây, Chi cục đã phát hiện vụ việc nghi xuất lậu hơn 83 nghìn bao thuốc lá cất giấu tinh vi trong container hàng xuất khẩu trước thời điểm xếp tàu. Vụ việc khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ, từ thu thập thông tin, phân tích rủi ro đến giám sát hàng hóa tại các cảng biển, cửa khẩu.

Cải cách thủ tục và đối thoại cùng doanh nghiệp

Song hành với nhiệm vụ quản lý thuế, Chi cục Hải quan khu vực II đang chuyển dịch mạnh mẽ phương thức quản lý sang mô hình đồng hành và hỗ trợ. Đơn vị coi doanh nghiệp không chỉ là đối tượng phục vụ mà còn là đối tác hợp tác để cùng cải cách, hiện đại hóa.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, mục tiêu xuyên suốt của đơn vị khi tổ chức thường xuyên hoạt động đối thoại là tạo điều kiện để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý về những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, chính sách thuế, cũng như công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II. (Ảnh: T.M)

“Nhận diện rõ điểm nghẽn và xử lý kịp thời khó khăn cho cộng đồng kinh doanh sẽ góp phần giảm chi phí tuân thủ, khơi thông dòng chảy hàng hóa và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố Hồ Chí Minh”, ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, công tác cải cách hành chính và tham gia hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh. Trong 8 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 795 lượt trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng trong 8/2026, Hải quan khu vực II tham gia góp ý 51 lượt văn bản quy phạm pháp luật (nâng tổng số lượt góp ý từ đầu năm lên 256 lượt), ban hành 25 công văn giải đáp kiến nghị, tổ chức 89 cuộc gặp, làm việc và 22 chương trình đối thoại.

Đơn vị cũng tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Doanh nghiệp-Hải quan đối với dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hải quan, giúp chính sách ban hành sát với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển chiều sâu. Trong 8/2026, đơn vị đã làm việc với Tổng Lãnh sự quán Anh, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc và Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp FDI và thúc đẩy hợp tác thương mại.

Tại hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp-Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra, Chi cục Hải quan khu vực II cùng các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp giải đáp hơn 28 nội dung kiến nghị từ 23 doanh nghiệp. Các vấn đề được làm rõ tập trung vào thủ tục hoàn thuế nhập khẩu cho loại hình sản xuất xuất khẩu, nghĩa vụ thuế khi đưa hàng vào kho ngoại quan, quy trình tạm nhập tái xuất và giải pháp cho các mặt hàng máy móc, hóa chất đặc thù.

Đối với các vướng mắc về kiểm tra chất lượng trước thông quan hay chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cơ quan Hải quan đã hướng dẫn linh hoạt giải pháp đưa hàng về kho bảo quản trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, hoặc sử dụng kết quả phân tích từ phòng thử nghiệm quốc tế khi đơn vị trong nước chưa đáp ứng thiết bị chuyên sâu.

Đồng thời, Hải quan cũng hướng dẫn doanh nghiệp về quy định bảo hộ sở hữu trí tuệ, điều chỉnh trị giá tính thuế không phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp phát sinh tăng thuế do xác định lại giá trị, và giải quyết thủ tục từ chối nhận hàng do đối tác gửi nhầm.

Hải quan khu vực II tăng cường cải cách hành chính, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. (Ảnh: T.H)

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, trong thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực II tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu ngân sách, đẩy mạnh chống thất thu, xử lý nợ thuế và kiểm tra sau thông quan. Đơn vị tập trung kiểm soát chặt các nhóm hàng rủi ro về trị giá, mã số, thuế suất, đồng thời duy trì các kênh đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất.

Sự chủ động trong quản lý và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ là nền tảng để Hải quan khu vực II phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trên địa bàn thành phố.