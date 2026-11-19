Hội nghị đối thoại giữa lực lượng công an với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, gần 120 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tính đến tháng 10/2026, toàn tỉnh có 5.330 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 167.000 tỷ đồng. Trong những năm qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động tham mưu và tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thượng tôn pháp luật, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Phối hợp với Công an tỉnh trong tuyên truyền pháp luật, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, triển khai định danh điện tử và phòng cháy, chữa cháy, giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp về kinh tế, sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đất đai liên quan đến an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tạo động lực, niềm tin và mở ra cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh nhanh và bền vững. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp của tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực dành cho công tác pháp chế còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp khó khăn về đất đai, quy hoạch, đầu tư và thủ tục hành chính, cần được hướng dẫn cụ thể, thống nhất để thực hiện đúng quy định và phòng ngừa vi phạm.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đề nghị Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp kiến nghị Công an tỉnh phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan rà soát các trường hợp còn vướng mắc trong áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; phối hợp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong việc đăng ký, đăng kiểm và tổ chức khai thác phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên lòng hồ thủy điện Sơn La; hướng dẫn, tập huấn, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm, tạo điều kiện để doanh nghiệp có môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư thuận lợi.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lực lượng Công an, sở, ngành trực tiếp lắng nghe, giải đáp những vấn đề doanh nghiệp quan tâm, thống nhất cách thức phối hợp, hỗ trợ trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy định, phòng ngừa được rủi ro và yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Công an tỉnh chủ động hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến công tác Công an; chủ động phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong kinh doanh; nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an; duy trì đối thoại thường xuyên và theo dõi việc giải quyết kiến nghị đến khi có kết quả. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, phản ánh cụ thể những khó khăn, phối hợp với lực lượng Công an tổ chức hướng dẫn pháp luật và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần chủ động chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm các yêu cầu về an ninh, an toàn; kịp thời cung cấp thông tin, phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và phản ánh những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.