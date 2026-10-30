Đồng hành cùng con trên từng bước chạy

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Trâm và Hà Gia Hưng tại một giải chạy bộ. Ảnh: NVCC

Tại Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Trâm và Hà Gia Hưng cùng tham gia, mẹ chinh phục cự ly 21km, còn con trai thử sức với Kids Run 2km.

Từ khởi đầu đặc biệt đến tình yêu thể thao

Chị Nguyễn Thị Trâm là vận động viên chạy bộ phong trào nhiều năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Niềm yêu thích chạy bộ của chị cũng dần lan tỏa đến con trai Gia Hưng, cậu bé yêu vận động, thích bóng đá, bóng rổ và tập luyện võ thuật.

Ít ai biết em Gia Hưng từng chào đời ở tuần thai thứ 26, nặng chỉ hơn 1,2kg. Vì vậy, mỗi cột mốc trưởng thành, mỗi việc con có thể tự mình thực hiện đều mang lại cho chị Trâm niềm vui và sự trân trọng.

Chị Trâm cho biết: Tình yêu thể thao của con trai chị có thể được hình thành từ những lần quan sát mẹ tập luyện và trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thể chất cùng mẹ.

Là người thường xuyên chạy bộ và đạt thành tích tốt tại các giải phong trào, chị Trâm hiểu giá trị của sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Tuy nhiên, chị không đặt nặng thành tích hay ép con tập luyện theo khuôn khổ mà tạo điều kiện để con khám phá môn thể thao yêu thích, kết hợp những buổi chạy nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi.

Theo chị Trâm, điều quan trọng nhất là giúp con hình thành tình yêu vận động tự nhiên. Gia đình luôn ưu tiên việc học tập, vui chơi và nghỉ ngơi của con, mong con lớn lên khỏe mạnh, tự tin, có tinh thần tích cực và biết trân trọng nỗ lực của bản thân.

Cùng chinh phục cung đường chạy

Đăng ký cự ly 21km, chị Trâm mong muốn cùng con tham gia ngày hội marathon, có thêm trải nghiệm đáng nhớ, gặp gỡ những người yêu thể thao và cảm nhận niềm vui chinh phục mục tiêu của riêng mình.

Chị Trâm chia sẻ: “Tôi luôn trân trọng sự cố gắng hơn là những con số thành tích. Tôi muốn con hiểu mỗi người đều có điểm xuất phát và khả năng riêng. Dám thử sức, kiên trì với mục tiêu và vượt qua sự e ngại của bản thân cũng là những kết quả đáng tự hào. Điều tôi mong đợi nhất ở Kids Run là Gia Hưng vui vẻ tại vạch xuất phát, tự tin trên đường chạy và hạnh phúc khi về đích. Nếu con hoàn thành cự ly 2km với tâm trạng phấn khởi, đó đã là món quà ý nghĩa với tôi”.

Bản thân em Gia Hưng cũng háo hức chờ ngày tham gia giải chạy, được chạy cùng nhiều bạn nhỏ và thử sức với cự ly 2km. “Em mong mình sẽ chạy về đích thật vui và được ba mẹ cổ vũ. Em sẽ cố gắng hết sức. Nếu được giải thưởng thì em rất vui, nhưng em nghĩ chỉ cần hoàn thành đường chạy và có một ngày thật vui đã hạnh phúc rồi” - em Gia Hưng chia sẻ.