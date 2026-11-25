Tọa đàm nhằm tìm kiếm những giải pháp giúp cha mẹ đồng hành cùng con trong môi trường số. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

Nhu cầu tìm hiểu về cơ thể, giới tính và các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình trẻ lớn lên. Tuy nhiên, đây vẫn là chủ đề khiến không ít gia đình ngại ngùng mỗi khi nhắc tới. Cha mẹ có thể chưa biết nói từ lúc nào, nói đến đâu, hoặc lo rằng trao đổi sớm sẽ khiến con tò mò hơn.

Trẻ cũng có những e dè riêng. Một lần bị gạt đi, hỏi dồn hoặc nhận cách trả lời chưa khéo có thể khiến các em ngại tiếp tục chia sẻ. Khi ấy, khả năng phản hồi tức thì và cảm giác riêng tư khiến những công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) trở thành nơi trẻ dễ tìm đến.

Theo Tiến sĩ Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam, chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt khi trẻ em chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể tiếp cận gần như mọi thông tin trên thế giới. Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo phát triển, cha mẹ cần thay đổi phương pháp tiếp cận, đồng hành và định hướng để con tìm hiểu các kiến thức về giới tính, sức khỏe sinh sản phù hợp lứa tuổi.

Tiến sĩ Đinh Huy Dương, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa Gia đình Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Tạp chí Gia đình Việt Nam)

Tọa đàm "Cha mẹ thời AI: Giúp con hiểu đúng về giới tính và sức khỏe sinh sản" đã tìm hiểu những băn khoăn của trẻ ở từng độ tuổi. Qua đó, chương trình giúp cha mẹ hiểu nhu cầu của con, đồng thời nhận diện một số giới hạn của công nghệ.

Chia sẻ về những nguyên tắc cốt lõi giúp cha mẹ đồng hành cùng con trong giáo dục giới tính thời đại số, Tiến sĩ Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) nhận định: Rào cản lớn nhất không nằm ở sự ngại ngùng của trẻ nhỏ mà chính là tâm lý né tránh từ phía phụ huynh. Nhiều cha mẹ rơi vào trạng thái vừa muốn trao đổi, vừa sợ con đặt câu hỏi vì lúng túng không biết giải đáp sao cho vừa dễ hiểu lại vừa tế nhị.

Để tháo gỡ nút thắt này, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số Hoàng Tú Anh gợi ý: "Cha mẹ cần cởi mở hơn và chủ động trang bị kiến thức nền tảng. Thực tế, nhiều khi trẻ đặt câu hỏi không phải vì chưa biết mà là để xác nhận lại thông tin hoặc thăm dò xem cha mẹ có thực sự cởi mở với chủ đề này hay không. Cùng với đó, việc chọn thời điểm, không gian riêng tư để chia sẻ cũng đóng vai trò rất quan trọng".

Ngoài ra, phụ huynh cũng không nên tự tạo áp lực rằng bản thân phải biết tất cả mọi thứ, thay vào đó, việc thẳng thắn thừa nhận với con về những điều chưa biết với mong muốn cùng con tìm hiểu lại được giới trẻ đánh giá rất cao vì sự chân thật.

Tiến sĩ Hoàng Tú Anh cũng cho rằng, một trong những khó khăn lớn nhất của giáo dục giới tính trong gia đình nằm ở cách bắt đầu cuộc trò chuyện. Không ít phụ huynh nghĩ rằng phải đợi đến khi con bước vào tuổi dậy thì mới cần trao đổi về giới tính và sức khỏe sinh sản.

Từ góc nhìn chuyên gia, Giám đốc TUVA Communication Đinh Trần Tuấn Linh cho hay: "Khi đặt cùng một câu hỏi cho nhiều hệ thống AI, chúng ta có thể nhận được những phản hồi khác nhau. Có hệ thống trả lời, có hệ thống từ chối. Để hiểu điều này, cần biết rằng mỗi hệ thống đều có cơ chế bảo đảm an toàn riêng, gắn với đơn vị phát triển, những quy định họ phải tuân thủ và các giới hạn được thiết lập cho sản phẩm".

"Dù sử dụng hệ thống nào, chúng ta cũng không nên xem những công cụ AI có biết mọi thứ. Bởi lẽ, trí tuệ nhân tạo có thể mang dấu ấn từ dữ liệu, quan điểm và môi trường của những người phát triển nó. Và người sử dụng vẫn phải thận trọng khâu tiếp nhận thông tin", ông Đinh Trần Tuấn Linh nói thêm.

Song song với giao tiếp trong gia đình, tọa đàm hướng đến những kỹ năng sử dụng AI thiết thực: kiểm chứng nguồn thông tin, bảo vệ dữ liệu riêng tư và biết lúc nào cần tìm đến người thật. Chương trình cũng trao đổi về cách thống nhất nguyên tắc sử dụng công nghệ, đặc biệt khi cha mẹ muốn đặt giới hạn nhưng con cảm thấy bị kiểm soát.

Phó Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam Lê Chí Kiên chia sẻ: "Điều quan trọng nhất không phải là cha mẹ biết nhiều hơn AI, mà là làm sao để con luôn cảm thấy cha mẹ là điểm tựa tin cậy để tìm đến, ngay cả với những câu hỏi khó nói nhất. Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản không nên là câu chuyện khiến người lớn né tránh, mà cần trở thành một phần tự nhiên trong hành trình nuôi dạy con với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội".

Thông qua tọa đàm, Tạp chí Gia đình Việt Nam mong muốn đưa giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản trở thành câu chuyện gần gũi trong mỗi gia đình. Sự lắng nghe và hướng dẫn của người lớn sẽ giúp trẻ biết chọn lọc thông tin, tự bảo vệ và tìm kiếm hỗ trợ khi cần. Hơn hết, để giúp con trẻ tin rằng, mình luôn có thể mở lời với cha mẹ, kể cả những chuyện khó nói nhất.