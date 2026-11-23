Đông đảo người dân đến mua sắm và trải nghiệm các hoạt động tại không gian OCOP. (Ảnh: Agritrade)

Đây là chương trình do Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Agritrade), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, “Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng” tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II có quy mô hơn 400m2, với 30 chủ thể OCOP đến từ 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Agritrade)

“Không gian được thiết kế mở, đặc biệt, thẩm mỹ, ấn tượng bằng các vật liệu thân thiện với môi trường có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm quảng bá, tôn vinh sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và tinh hoa văn hóa nông thôn Việt Nam, mà còn mở ra một không gian kết nối mới giữa sản phẩm, thị trường, du lịch, văn hóa và đổi mới sáng tạo; góp phần đưa giá trị bản địa trở thành lợi thế cạnh tranh, đưa sản phẩm OCOP Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế”, ông Dự thông tin.

Các sản phẩm trưng bày lần này được tuyển chọn, bố trí khá đa dạng, từ thủy hải sản chế biến như nước mắm Phú Quốc, chả mực, tôm khô, khô cá lóc, bánh phồng tôm,… đến các loại nông sản, trái cây sấy, mứt, trà, đồ uống, thực phẩm chế biến, gia vị và sản phẩm dược liệu, chăm sóc sức khỏe. Nhiều đặc sản vùng miền cũng được giới thiệu như trà Thái Nguyên, các sản phẩm từ sen, hạt điều, mắc ca, đông trùng hạ thảo, mật ong và tinh dầu.

Đại biểu lãnh đạo tham quan không gian chương trình ngay sau lễ khai mạc tối 21/11. (Ảnh: Agritrade)

Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm trực tiếp, các chủ thể OCOP có cơ hội quảng bá câu chuyện sản phẩm, quy trình sản xuất, giá trị văn hóa bản địa; đồng thời kết nối với doanh nghiệp phân phối, đơn vị kinh doanh du lịch và đối tác tiêu thụ. Qua đó, sản phẩm OCOP có thêm cơ hội tham gia hệ thống quà tặng du lịch, các điểm bán tại khu, điểm du lịch và chương trình trải nghiệm nông thôn.

Cũng qua trao đổi, Phó Giám đốc Hoàng Văn Dự khẳng định, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được tổ chức với quy mô lớn, chuyên nghiệp, thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Các sản phẩm từ tôm Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

"Điểm khác biệt của Festival lần này là không chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá, trưng bày sản phẩm mà còn hướng đến kết nối toàn diện chuỗi giá trị ngành tôm, thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các mô hình nuôi tôm xanh, sinh thái, bền vững. Đây thực sự là diễn đàn quan trọng để Cà Mau khẳng định vị thế thủ phủ tôm Việt Nam, từng bước đưa thương hiệu tôm Cà Mau vươn tầm thế giới", ông Dự chia sẻ.

Ông Dự bày tỏ cam kết, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp sẽ đồng hành tổ chức thường niên Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với hoạt động du lịch cấp vùng tại Festival Tôm Cà Mau trong những năm tiếp theo nhằm định hình các hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP một cách hiệu quả, ấn tượng, có sức lan tỏa tại các vùng miền trong cả nước.

Các hoạt động quảng bá, kết nối diễn ra trong các ngày từ 21-25/11/2026. (Ảnh: Agritrade)

Theo Ban tổ chức, "Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP" được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.