Đồng hành chuyển đổi số vùng biên

Từ ngày có điện thoại thông minh, bà Hồ Thị Thiện, thôn Tân Thuận, xã Lìa không còn vất vả di chuyển gần 10km đến vùng trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục bà chỉ cần đăng ký trực tuyến và yên tâm đợi nhận kết quả. Với một người phụ nữ vùng cao quanh năm chỉ biết đến những mùa rẫy thì đây là điều không tưởng.

Bà Hồ Thị Thiện, xã Lìa được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh - Ảnh: M.L

Bà Hồ Thị Thiện chia sẻ: “Trước đây tôi chỉ dùng điện thoại để nghe gọi, không biết cách thực hiện các thủ tục trên điện thoại thông minh. Được các chú Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đến tận nhà hướng dẫn, tôi đã biết sử dụng VNeID, tra cứu các thông tin, cập nhật bảo hiểm xã hội... Cách hướng dẫn rất dễ hiểu, kiên trì nên người lớn tuổi như chúng tôi cũng có thể tiếp cận được công nghệ”.

Đây cũng là niềm vui chung của nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Trị. Rất nhiều người dân, ở những vùng xa xôi hiểm trở, điều kiện đi lại khó khăn đều có thể tiếp cận được với những tiện ích mà quá trình chuyển đổi số mang lại.

Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động chuyển đối số đã được thực hiện bằng rất nhiều cách làm mới, sáng tạo và đạt được hiệu quả rõ rệt. Trong đó, lực lượng BĐBP đã tích cực phối hợp, đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân cùng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số.

Đứng chân ở một địa bàn vùng khó, nơi biên giới xa xôi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thuận thời gian qua đã đồng hành với đồng bào vùng cao trong phát triển kinh tế, thay đổi cuộc sống. Trong chuyển đổi số, đơn vị đã thành lập các tổ công tác từ 3-5 cán bộ trực tiếp “đi từng bản, đến từng hộ”, “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, internet an toàn, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng hỗ trợ chuyển đổi số tại thôn Doa Mã Lai - Ảnh: M.L

Thiếu tá Hồ Xuân Lê, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thuận cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai hỗ trợ các dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Qua đó, đã góp phần hỗ trợ người dân thực hiện một cách thuận lợi, hiệu của dịch vụ hành chính. Đồng thời, đồn cũng đã cử các tổ công tác triển khai đến từng thôn, bản, từng nhà dân để hỗ trợ và tuyên truyền để giúp bà con tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Từ đó, giúp người dân thu hẹp khoảng cách số”.

Mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” không đơn thuần là hoạt động an sinh xã hội tiếp nối những thành quả của công tác dân vận trước đó mà chính là sự đánh dấu bước phát triển mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

Với mô hình này, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn đã phát huy tối đa hiệu quả. Tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng, các hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh qua quét mã QR được xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh tình hình an ninh trật tự, cung cấp tin báo, tố giác tội phạm hoặc trao đổi thông tin với lực lượng BĐBP.

Trung tá Nguyễn Văn Bằng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hướng Phùng cho biết, kênh thông tin này đã trở thành cầu nối nhanh chóng, hiệu quả giữa người dân và lực lượng chức năng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh biên giới. Đây cũng là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nơi vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Phùng hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến - Ảnh: M.L

Trung tá Nguyễn Văn Bằng chia sẻ: “Tại những nơi công cộng ở các bản làng, chúng tôi đã dán mã QR gắn địa chỉ, hòm thư số và cả thông tin liên lạc của Đồn Biên phòng Hướng Phùng để bà con nhân dân tố giác tội phạm. Từ đó, người dân đã cung cấp cho lực lượng BĐBP rất nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh thổ, biên giới quốc gia và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Việc triển khai mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” đã tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. Thông qua mô hình, người dân khu vực biên giới được tiếp cận công nghệ số, từng bước ứng dụng vào đời sống và sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đồng thời, mô hình đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân-dân, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, tiếp nhận và xử lý tin báo giúp lực lượng BĐBP nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Từ đó, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tạo nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh toàn dân trong trong tình hình mới.