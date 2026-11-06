Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Lộc An hướng dẫn người dân cách gửi tin nhắn tố giác tội phạm thông qua quét mã QR.

Cửa khẩu thông suốt nhờ chuyển đổi số

CĐS đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Tại Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Hoa Lư, để làm tốt công tác xuất nhập cảnh, nhiều ứng dụng số hóa đã được Trạm Kiểm soát biên phòng CKQT Hoa Lư áp dụng. Từ đầu tư hệ thống camera trí tuệ nhân tạo giám sát đến hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh điện tử, hệ thống đường truyền mạng tốc độ cao… giúp cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng làm việc tại cửa khẩu rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nhanh hơn gấp gần 10 lần so với cách làm thủ công trước đây.

Anh Nguyễn Hữu Thuận (ở phường An Lộc) chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên qua lại cửa khẩu. Thời gian gần đây, tôi thấy việc ứng dụng công nghệ số mang lại rất nhiều thuận lợi trong kiểm soát thủ tục. Chỉ mất từ 7-10 giây là hoàn thành xong quy trình kiểm soát hộ chiếu giấy tờ và được xác thực để xuất cảnh qua nước bạn Campuchia”.

Trung bình mỗi ngày tại CKQT Hoa Lư có từ 200-300 người làm thủ tục xuất nhập khẩu, nhập cảnh cùng hàng trăm phương tiện thông thương qua lại 2 nước. “Không dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, cửa khẩu còn vừa triển khai hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, sử dụng công nghệ sinh trắc sinh học và các cổng kiểm soát tự động. Điều này đang tạo ra bước chuyển rõ nét trong hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho cán bộ làm nhiệm vụ; đồng thời tăng cường khả năng giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật” - Thiếu tá Phan Thanh Vĩnh, Đội trưởng Đội thủ tục, Trạm Kiểm soát biên phòng CKQT Hoa Lư nhấn mạnh.

Khi thủ tục xuất nhập cảnh được rút gọn, thời gian lưu thông của người dân biên giới giảm xuống, hoạt động trao đổi, buôn bán hàng hóa trở nên linh hoạt hơn. Qua đó góp phần thúc đẩy giao thương biên mậu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng CKQT Hoa Lư đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của thành phố rà soát hạ tầng triển khai thí điểm xây dựng cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh. Mô hình này sẽ tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ sinh thái quản lý cửa khẩu hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế.

“Mỗi tin báo người dân gửi đến Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh đều được cán bộ đơn vị tổ chức phân loại, xác minh theo nội dung phản ánh. Không chỉ dừng lại ở công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng biên phòng còn đồng hành với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp CĐS phù hợp, phát huy sức mạnh nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới”. Trung tá TRỊNH VĂN VŨ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lộc An

Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Trên tuyến biên giới, người dân luôn là lực lượng nòng cốt đồng hành với bộ đội biên phòng trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để phát huy vai trò “tai mắt” quan trọng này, mô hình Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh đã được triển khai tại hầu hết các đồn biên phòng và nhận được sự đồng thuận tích cực của người dân.

Đồn Biên phòng Lộc An quản lý địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Vì vậy, mô hình Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh đã phát huy tối đa hiệu quả. Người dân không cần đi lại quãng đường dài để khai báo trực tiếp, mà chỉ cần điện thoại có kết nối mạng cũng dễ dàng gửi thông tin về đồn biên phòng và cơ quan chức năng bất cứ lúc nào.

Cán bộ Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư làm thủ tục xuất nhập cảnh điện tử cho người dân và du khách. Ảnh: Ngân Hà

Anh Điểu Den, Trưởng thôn Tân An, xã Tân Tiến chia sẻ: “Thôn có 55% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác. Trước đây, trong thôn xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật, người dân muốn tố giác còn e ngại vì phải đi chuyển quãng đường xa và lo lộ danh tính. Từ ngày có mã QR dán tại nhà văn hóa, bà con có thể phản ánh thông tin nhanh mà vẫn an tâm”.

Trung úy Bùi Huỳnh Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lộc An cho biết: Để người dân sử dụng thuần thục các thao tác gửi tin nhắn thông tin tố giác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc An đã phối hợp với địa phương lồng ghép tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa thôn hoặc đến từng nhà “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn người dân cách gửi tin nhắn tố giác tội phạm gắn với nâng cao kỹ năng số cho người dân khu vực biên giới.

Sau thời gian ngắn triển khai, Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh đã giúp Đồn Biên phòng Lộc An có thêm kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở. Từ đó giúp lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Tương tự, tại Đồn Biên phòng Đắc Ơ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh và các đồn biên phòng khác thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố đều là những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chỉ sau một thời gian ngắn vận hành, mô hình Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh của các đồn biên phòng đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin giá trị từ người dân ở khu vực biên giới. Qua đó đã giúp Bộ đội Biên phòng thành phố kịp thời tổ chức lực lượng triệt phá, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc. 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 50 vụ/73 đối tượng…

Những kết quả ứng dụng công nghệ số được triển khai từ cửa khẩu đến từng thôn, ấp, khu dân cư địa bàn biên giới đang góp phần tạo nên một mạng lưới kết nối rộng lớn giữa người dân và lực lượng biên phòng. CĐS không chỉ là yêu cầu tất yếu trong thời đại công nghệ mà còn là “chìa khóa” giúp Bộ đội Biên phòng thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.