Đồng hành, chia sẻ cơ hội phát triển bền vững

Hai nước đang đứng trước vận hội phát triển trong giai đoạn mới, đòi hỏi phát huy cao độ những quý báu, tận dụng tốt nền tảng vững chắc, đưa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng quan hệ chính trị, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dâng hoa tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới, tiếp tục khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào. Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng; diễn ra chỉ ít ngày ngay sau khi Lào kiện toàn các chức danh lãnh đạo và đồng chí Saleumxay Kommasith nhậm chức Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp hết sức trọng thị, nồng hậu, ấm áp tình đồng chí ngay từ khi nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đặt chân xuống sân bay quốc tế Wattay. Đông đảo các cháu học sinh Lào tay cầm quốc kỳ hai nước nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Lễ đón chính thức được cử hành trọng thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ngay tại sảnh Văn phòng Thủ tướng Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith chào đón nồng nhiệt Thủ tướng Lê Minh Hưng, vượt qua những nghi thức ngoại giao thông thường, như thể anh em một nhà lâu ngày mới gặp lại.

Trong tâm thế đó, hai nhà lãnh đạo Chính phủ bước vào hội đàm chính thức trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em, hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị sâu sắc. Hai Thủ tướng đã tập trung thảo luận, nhất trí tiếp tục nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối hai nền kinh tế; khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu; phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định mạnh mẽ, Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Lào trong khả năng của mình, nhất là chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, tài chính-ngân sách, cải cách thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Hai Thủ tướng cũng nhất trí về cách chỉ đạo trực tiếp các phó thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để quyết liệt, tích cực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc cho các dự án hợp tác 2 bên.

Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai bên khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào; nhấn mạnh đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định mạnh mẽ, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng

Sự quyết tâm của các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Lào đã truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước, được thể hiện rõ khi hai Thủ tướng đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào. Khán phòng hết sức rộng lớn của Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào dường như chật hơn trước sự tham gia đông đảo của đại diện hàng nghìn doanh nghiệp hai nước với quyết tâm tăng cường thúc đẩy kết nối toàn diện về kinh tế. 17 giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với quy mô lớn khoảng 5 tỷ USD được trao trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng đã minh chứng cho điều này.

Tại hội nghị, hai bên không chỉ dừng lại ở kết nối, tìm hiểu cơ hội mà ngày càng thật sự biến tiềm năng, cơ hội thành những chương trình, dự án hợp tác cụ thể; các kiến nghị đi thẳng vào những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đang “xắn tay” vào cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp.

Những thống kê đã làm nức lòng các đại biểu tham dự: năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Lào đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7%, cao nhất từ trước đến nay. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký hơn 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026 có 24 dự án mới với 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên đang thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng chiến lược như đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, đường sắt Viêng Chăn-Vũng Áng, cảng Vũng Áng, kho xăng dầu và đường ống dẫn xăng dầu kết nối hai nước và hợp tác điện năng... Phía Việt Nam đang đẩy nhanh, rút ngắn thời gian, sớm hoàn thành tuyến cao tốc Vinh-Thanh Thủy trước kế hoạch đề ra. Thủ tướng đánh giá, các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm nghìn lao động Lào; đóng góp trung bình khoảng 300 triệu USD/năm cho ngân sách Lào.

Trước đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, lãnh đạo cấp cao hai bên luôn xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phải trở thành trụ cột vững chắc, tương xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt. Đây là dịp quan trọng để cụ thể hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030; đồng thời bàn giải pháp để hợp tác đầu tư giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước, Thủ tướng nêu rõ, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là chuyển tài sản chính trị vô giá đó thành nguồn lực phát triển mới. Thông điệp của nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam đã được cả hội trường nồng nhiệt vỗ tay hưởng ứng.

Sự kiện nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Lào được các phương tiện thông tin đại chúng của Lào liên tục đăng tải những bài viết ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, triển vọng tươi sáng của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các quan chức và học giả Lào liên tục có các bài trả lời phỏng vấn báo chí hai nước đánh giá ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuy diễn ra trong thời gian chưa đầy 24 tiếng với lịch trình dày đặc nhưng rất hiệu quả, thành công hết sức tốt đẹp, để lại trong lòng bạn bè Lào những tình cảm sâu đậm một Việt Nam luôn thủy chung, son sắt, đồng hành chia sẻ ngọt bùi trên chặng đường đấu tranh giành độc lập và phát triển đất nước của hai dân tộc.