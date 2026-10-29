Đông Hải kiến nghị giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 29/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì buổi làm việc với Đảng uỷ xã Đông Hải về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hợp tác xã tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, phát biểu tại buổi làm việc.

Đến ngày 30/9/2026, xã Đông Hải có 32 doanh nghiệp đang hoạt động, cùng 7 hợp tác xã với 153 thành viên, 8 tổ hợp tác với 226 thành viên và 203 hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng, xã thành lập mới 7 doanh nghiệp, đạt 53,84% chỉ tiêu tỉnh giao; giải quyết 132 hồ sơ hộ kinh doanh, duy trì 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao.

Đồng chí Võ Văn Bửu, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đông Hải, báo cáo tình hình phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, kinh tế tập thể và hợp tác xã 9 tháng năm 2026.

Địa phương chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công khai các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuế, đất đai, môi trường và xây dựng; hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng, thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong chuyển đổi số, 100% doanh nghiệp và hợp tác xã ứng dụng chữ ký số, hoá đơn điện tử, kê khai thuế qua mạng; trên 80% hộ kinh doanh cố định tại chợ Cống Xìa và Mỹ Điền được hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR.

Xã kết nối tiêu thụ tôm, cua thương phẩm, hỗ trợ phát triển sản xuất muối sạch, muối trải bạt gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đông Hải

Dương Quốc Nhẫn

kiến nghị đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, đẩy nhanh các dự án giao thông, điện gió và phát triển du lịch sinh thái gắn với làng nghề.

Để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, xã kiến nghị tỉnh và các sở, ngành có chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là chi phí đăng ký, chữ ký số, phần mềm kế toán và hoá đơn điện tử trong những năm đầu hoạt động.

Ông Hồ Minh Chiến, đại diện Hợp tác xã Sản xuất muối công nghệ cao Đông Hải, nêu khó khăn trong sản xuất muối và đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Địa phương đồng thời đề xuất ưu tiên vốn nâng cấp giao thông, điện, thuỷ lợi phục vụ vùng sản xuất muối gần 726,5 ha và vùng nuôi tôm 8.650 ha; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, điện gió, thu hút đầu tư vào chế biến muối, thuỷ sản và du lịch sinh thái gắn với làng nghề.

Xã cũng kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới phù hợp điều kiện thực tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đánh giá, xã

Đông Hải có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, với 7 dự án điện gió và vùng sản xuất muối lớn nhất tỉnh.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn.

Đồng thời, chú trọng quy hoạch chung, quy hoạch sản xuất để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng du lịch, nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Xã Đông Hải có vùng sản xuất muối tập trung với diện tích gần 726,5 ha.