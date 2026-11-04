Đóng guốc mộc trên phố Hàng Dầu
Trong ký ức và nếp sống của người Hà Nội xưa, bên cạnh tà áo dài hay chiếc nón, hình ảnh người phụ nữ Tràng An khoan thai trên những đôi guốc mộc luôn để lại một nét duyên ngầm rất đỗi thanh tao. Trải qua bao biến thiên của thời gian, guốc mộc vẫn bền bỉ tồn tại và được nhiều bạn trẻ hôm nay trân trọng. Giữa một góc phố nghề, hành trình tự tay hoàn thiện một đôi guốc mộc theo phong cách của riêng mình sẽ mang lại những cảm xúc như thế nào?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-guoc-moc-tren-pho-hang-dau-246261103231521351.htm