Đóng guốc mộc trên phố Hàng Dầu

Tại Thủ đô Kigali của Rwanda, âm nhạc không chỉ dừng lại ở những giai điệu giải trí đơn thuần. Đối với hàng trăm trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại đây, các lớp học nhạc cộng đồng và những nhóm nhảy nghệ thuật đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, mở ra cơ hội đến trường và kiến tạo tương lai.