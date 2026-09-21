Đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026, theo chương trình dự kiến Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2 (dự kiến vào tháng 10- 2026) đối với 7 dự án Luật, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đây là những dự án luật có nội dung lớn, phức tạp, phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều tra, việc xử lý vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, góp ý vào các dự án luật có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư duy lập pháp đổi mới, toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Các ý kiến góp ý xây dựng các dự án luật sẽ được Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Công an để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện các dự án Luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi khi ban hành.