Đóng góp của Kiểm toán Việt Nam tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI 63

Cuộc họp nhằm rà soát kết quả hoạt động kể từ kỳ họp trước, xem xét các định hướng lớn về quản trị, tài chính, phát triển năng lực, chia sẻ tri thức và chuẩn bị cho Đại hội ASOSAI lần thứ 17 vào năm 2027. Đoàn công tác Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự cuộc họp..

Toàn cảnh cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 63. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên Ban Điều hành, Ủy ban Kiểm toán ASOSAI, các Ủy ban chuyên môn, Cơ quan Sáng kiến Phát triển INTOSAI (IDI) cùng các quan sát viên được mời.

Tại cuộc họp, đoàn KTNN Việt Nam tham gia với tư cách thành viên Ủy ban Kiểm toán ASOSAI, cùng KTNN Iran giám sát việc bỏ phiếu lựa chọn Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2027-2030 và cơ quan đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 18.

Các báo cáo trình cuộc họp ghi nhận những đóng góp của KTNN Việt Nam trong các hoạt động chuyên môn của ASOSAI. KTNN Việt Nam là một trong 6 cơ quan kiểm toán tối cao thuộc ASOSAI tham gia Chương trình kiểm toán hợp tác toàn cầu về các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu; tham gia cuộc kiểm toán hợp tác lần thứ 7 của Nhóm công tác về kiểm toán môi trường với chủ đề kiểm toán tài nguyên khoáng sản; đồng thời đóng góp bài viết về kiểm toán mua sắm công cho Tạp chí ASOSAI số tháng 10/2025. KTNN Việt Nam cũng tiếp tục có đóng góp tự nguyện vào nguồn lực chung của ASOSAI, qua đó hỗ trợ các hoạt động phát triển năng lực và chia sẻ tri thức của tổ chức.

Toàn cảnh cuộc họp Ban điều hành ASOSAI lần thứ 63. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 63, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng bày tỏ KTNN Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp tích cực vào các sáng kiến và hoạt động của cộng đồng ASOSAI thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2027, tiến tới trở thành thành viên của Ban Điều hành ASOSAI. Với những nỗ lực này, KTNN mong muốn góp phần đẩy mạnh năng lực chuyên môn và sự lớn mạnh của tổ chức cũng như của các cơ quan kiểm toán tối cao thành viên.

Tại cuộc họp, Ban Điều hành thông qua Biên bản Cuộc họp lần thứ 62, báo cáo của Chủ tịch ASOSAI và Tổng Thư ký ASOSAI về hoạt động của Ban Điều hành, Ban Thư ký kể từ kỳ họp trước, Báo cáo tài chính năm 2025 và việc xây dựng dự toán ngân sách giai đoạn 2027-2029, cùng nhiều văn kiện khác.

Về công tác tổ chức, Ban Điều hành xem xét các nội dung liên quan đến đề cử Tổng Thư ký ASOSAI nhiệm kỳ 2027-2030; đề cử cơ quan đăng cai Đại hội ASOSAI lần thứ 18 năm 2030; xác định thời gian, địa điểm Cuộc họp Ban Điều hành lần thứ 64; đề xuất kết nạp Cơ quan Kiểm toán tối cao Timor Leste; sử dụng Quỹ ASOSAI hỗ trợ các nhóm công tác; thành lập Giải thưởng ASOSAI về thành tích xuất sắc trong kiểm toán công; thành lập Nhóm công tác về kiểm toán chiến lược trong điều kiện chuyển đổi số.

Đoàn công tác của KTNN làm việc với KTNN LB Nga. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung và đoàn công tác của KTNN đã có cuộc gặp làm việc với KTNN Liên bang Nga do bà Galina Izotova, Phó Chủ tịch KTNN Liên bang Nga, dẫn đầu.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai cơ quan khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga được xác định là nền tảng thuận lợi để tiếp tục phát triển quan hệ giữa hai cơ quan kiểm toán tối cao. Hai bên nhất trí trong đánh giá, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga trong tháng 9 vừa qua là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, KTNN Việt Nam và KTNN Nga có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi cơ quan, từ đó góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt truyền thống giữa hai đất nước.

Chia sẻ về thẩm quyền của KTNN Nga, Phó Chủ tịch Galina Izotova cho biết một trong những trọng tâm của cơ quan là đẩy mạnh kiểm toán dựa trên dữ liệu đầy đủ, có chất lượng; sử dụng các công cụ phân tích và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Phía KTNN Nga đánh giá cao sự tham gia, đóng góp tích cực của KTNN Việt Nam đối với các hoạt động và sáng kiến hợp tác trong thời gian KTNN Nga đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). Những đóng góp này thể hiện tinh thần phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm của KTNN Việt Nam trong cộng đồng kiểm toán công quốc tế. KTNN Liên bang Nga mong muốn KTNN Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, đặc biệt là các Nhóm công tác và sáng kiến do KTNN Liên bang Nga chủ trì, có thể kể đến Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán mua sắm công, Trường Đại học điện tử INTOSAI (U-INTOSAI). Theo phía Nga, nền tảng này có khoảng 300 khóa học trực tuyến, tạo điều kiện để các cơ quan kiểm toán tối cao tiếp cận và trao đổi kiến thức chuyên môn. Phía Nga cũng cung cấp thông tin về thư viện báo cáo kiểm toán của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới để KTNN Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm, phục vụ nghiên cứu và hoạt động kiểm toán.

Tại cuộc hội đàm, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung thông báo trong thời gian tới KTNN sẽ tập trung xây dựng Chiến lược phát triển của ngành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, sửa đổi luật kiểm toán nhà nước, cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán, đẩy mạnh kiểm toán hoạt động đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực công. Do đó, KTNN Việt Nam đề nghị KTNN Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực nêu trên, đặc biệt là ứng dụng và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng khẳng định KTNN Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của các cộng đồng kiểm toán quốc tế, cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ KTNN Liên bang Nga trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt là các sáng kiến và hoạt động hợp tác mà KTNN Liên bang Nga chủ trì triển khai.

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, làm việc dự kiến của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tới Liên bang Nga trong thời gian tới. Phía KTNN Nga khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về những nội dung, chủ đề mà KTNN Việt Nam quan tâm.