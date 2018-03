Đông Giang (Quảng Nam) rừng phòng hộ bị chặt phá nghiêm trọng

Ghi nhận thực tế tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Jơ Ngây và Tà Lu, huyện Đông Giang (Quảng Nam), nơi đây đang bị chặt phá nghiêm trọng.

Hiện trường một tiểu khu rừng phòng hộ bị tàn phá – ảnh báo Quảng Nam

Hiện trường vụ phá rừng nằm trên đỉnh đồi cánh rừng đầu nguồn thuộc rừng phòng hộ Sông Kôn. Theo thông tin, khu vực rừng bị xâm hại được xác định nhiều nhất thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam).

Tại hiện trường, hàng chục gốc cây cổ thụ bị xẻ lấy gỗ, chỉ còn trơ gốc, bìa gỗ và mùn cưa, nhánh cây. Phần lớn gỗ đã được chuyển đi, nhưng vẫn còn ngổn ngang những phách gỗ. Bên cạnh đó, nhiều thân cây 2 người ôm không hết còn nguyên chưa kịp xẻ thành phách nằm ngổn ngang khắp sườn núi với đường kính từ 1,2 – 1,5 m, dài từ 8 – 10 m, có cây dài gần 20 m. Ước tính lượng gỗ bị triệt phá gần 100 m3. Căn cứ theo dấu vết tại hiện trường, đây là một vụ phá rừng quy mô lớn, bài bản.

Cách đó, ngược lên đỉnh khoảng 500 m, là nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ, nhiều phách gỗ bị xẻ thịt nằm ngổn ngang với vết cắt có cả mới lẫn cũ.

Số gỗ chưa được vận chuyển đi – ảnh báo Quảng Nam

Theo thông tin ban đầu được biết, tình trạng phá rừng phòng hộ xảy ra từ nhiều năm nay nhưng chưa thấy lực lượng chức năng can thiệp xử lý.

Hiện chính quyền huyện Đông Giang đã có chỉ đạo yêu cầu lực lượng chức năng địa phương chủ động mở rộng điều tra, sớm có hướng xử lý.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ông Đinh Văn Hươm, Chủ tịch UBND H.Đông Giang, thừa nhận có tình trạng phá rừng trên địa bàn và đã chỉ đạo công an và kiểm lâm vào cuộc điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý. “Chúng tôi không che giấu, bao che cho một ai. Cơ quan nào, bộ phận nào để sai sót trong công tác, quản lý bảo vệ rừng thì địa phương sẽ xử lý đến cùng”, ông Hươm nói.

Theo ông Hươm, những khu vực rừng bị tàn phá trên thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Kôn (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam). Những gì xảy ra cho thấy sự buông lỏng, hời hợt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trách nhiệm lớn thuộc về đơn vị này. “Việc quản lý của BQL rừng phòng hộ Sông Kôn có vấn đề. Không lẽ nào rừng bị tàn phá mà anh không biết được, đến khi nghe dân tố giác thì mới vỡ lẽ ra?”, ông Hươm nói.

Diện tích cây gỗ bị tàn phá có đường kính 60cm đến 1,2m – ảnh báo Quảng Nam

Trong khi đó, ông Hồ Văn Minh, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn, cho hay do người dân gần đó sửa nhà, làm nhà nên vào rừng lấy gỗ, lợi dụng việc này lâm tặc đã khai thác để trao đổi mua bán. Về công tác quản lý thì hằng tháng họp giao ban và giao trách nhiệm quản lý cho các trạm phối hợp với các nhóm hộ. Theo ông Minh, sắp tới đơn vị sẽ không giao cho nhóm hộ nữa mà sẽ họp lại và giao cho cộng đồng để xây dựng tổ bảo vệ rừng, sau đó xây dựng hương ước bảo vệ rừng theo quy định của nhà nước, ai phá rừng thì sẽ xử lý nghiêm. “Hiện nay vấn đề bảo vệ rừng đã được giao cho nhóm hộ giữ rừng, dân hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng, vì thế các hộ phải đi tuần tra và báo lại cho kiểm lâm. Việc rừng phòng hộ bị tàn phá là do sơ suất. Mặt khác, do địa bàn rộng, lực lượng mỏng rất khó quản lý nên lâm tặc lợi dụng phá rừng”, ông Minh nói.

Nếu không sớm vào cuộc, thì các đối tượng tàn phá rừng sẽ tiếp tục. Theo đó, chính quyền địa phương, các cấp ngành trong tỉnh Quảng Nam cần sớm điều tra làm rõ để có biện pháp xử lý triệt để tình trạng trên.

Ngọc Ngọc (T/h)