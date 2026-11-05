Đông Giang lan tỏa yêu thương từ mô hình 'Mỗi lớp học - Một địa chỉ thực tiễn'

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ khám, tư vấn và tầm soát các bệnh lý về mắt miễn phí cho người dân xã Đông Giang. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Trong khuôn khổ chương trình, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ tài trợ 500 suất khám, tư vấn, tầm soát bệnh lý về mắt miễn phí và 45 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể, với tổng trị giá 425 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao tặng sữa dinh dưỡng cho 500 người dân đến khám bệnh.

Dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chương trình trao tặng 10 xe đạp trị giá 20 triệu đồng cùng 30 suất quà cho các em tại Trường Tiểu học Prao, góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng người dân xã Đông Giang 1.000 cây giống dổi ăn hạt, tổng trị giá 15 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hoa Hòa Bắc tài trợ. Giống cây bản địa giàu giá trị kinh tế này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế rừng và tạo thêm sinh kế cho người dân miền núi.

Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Prao. Ảnh: BNƯỚCH BỨC

Tổng kinh phí hỗ trợ tại chương trình khoảng 500 triệu đồng, từ sự đóng góp của học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị K41G cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ.

Chương trình là dịp để học viên gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tinh thần “dân vận khéo” và trách nhiệm phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, chung tay chăm lo đời sống cho người dân miền núi.