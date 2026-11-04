Đông Giang định hình phát triển du lịch

Một góc xã Đông Giang hôm nay

Lợi thế từ du lịch về nguồn

Nằm trên tuyến ĐT714 kết nối Đà Lạt với các xã, phường phía Đông tỉnh Lâm Đồng, Đông Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch.

Khác với nhịp sống đô thị náo nhiệt, nơi đây vẫn giữ được vẻ bình yên với những dòng sông, con suối trong xanh len lỏi qua xóm làng, cùng hệ thống núi rừng trùng điệp ẩn hiện trong sương sớm. Cảnh quan thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ là một trong những lợi thế để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho ở Đông Giang làm dáng bên dòng suối mát lạnh

Không chỉ có lợi thế về thiên nhiên, Đông Giang còn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho. Già làng K Văn Phiếp ở thôn Trung Lâm cho biết, trong đời sống tinh thần của đồng bào, các thế lực siêu nhiên có vai trò quan trọng. Vì vậy, khi thực hiện những việc lớn như xuống giống cây trồng, cưới xin, tang ma…, người dân thường tổ chức các nghi lễ cúng thần linh để cầu bình an, thuận lợi đến mọi người, mọi nhà.

Thiếu nữ đồng bào dân tộc thiểu số Cờ Ho thả dáng trên cánh đồng lúa xanh trong nắng ban mai

Trong các lễ hội, tiêu biểu như Lễ mừng lúa mới, đồng bào vẫn duy trì việc sử dụng những nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, kèn ống bầu, đàn ống tre, trống... Các nhạc cụ được sử dụng để hòa âm cùng lời ca hoặc biểu diễn độc tấu, góp phần tạo nên nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, vào thời gian nông nhàn, người dân còn duy trì nghề đan lát các vật dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt như nong, nia, thúng, gùi... Đây không chỉ là cách tạo thêm thu nhập mà còn góp phần gìn giữ nghề truyền thống, bảo tồn những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Những lúc nông nhàn, người đồng bào thường đan lát

Một trong những lợi thế nổi bật của Đông Giang là Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, nằm trong rừng Sa Luôn nguyên sinh có nhiều cây cổ thụ cao to, tán lá rộng độc đáo. Đây là địa chỉ đỏ có ý nghĩa trong giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thu hút nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, tìm hiểu.

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận luôn có nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến tham quan, tìm hiểu

Ông Võ Cáp, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích cho biết, mỗi năm nơi đây đón gần 30.000 lượt khách, phần lớn là học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên thuộc các sở, ban, ngành và tổ chức đoàn thể. Ngoài tham quan, nghiên cứu, nhiều đoàn còn kết hợp tổ chức sinh hoạt Đảng, kết nạp đảng viên, đoàn viên và đội viên.

Du khách ấn tượng với khu di tích nơi đây

Hiện khu di tích đã hình thành chương trình kết nối các điểm du lịch về nguồn theo tuyến Đà Lạt - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Phan Thiết. Từ cuối năm qua đến nay, nhiều sở, ngành và trường học từ Đà Lạt, Gia Nghĩa, Bảo Lộc đã tổ chức các đoàn đến tham quan. Trong đó, có những đoàn lựa chọn hành trình từ Gia Nghĩa qua Bảo Lộc, La Dạ đến Đông Giang để tìm hiểu tham quan Khu di tích.

Phát huy thế mạnh, hướng đến phát triển bền vững

Từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có, Đông Giang đang từng bước định hình hướng phát triển du lịch. Địa phương xác định phấn đấu đến năm 2030 sẽ khai thác hiệu quả các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút nguồn lực đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Một điểm du lịch tự phát, chính quyền Đông Giang hướng dẫn họ làm thủ tục, kinh doanh hợp pháp

Thời gian qua, địa phương chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây ăn trái có giá trị cao. Cùng với đó, từng bước đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa truyền thống, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận, khám phá cuộc sống của người đồng bào dân tộc và tìm hiểu điểm du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh trên địa bàn.

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan hỗ trợ hộ kinh doanh du lịch tự phát ven sông, suối hoàn thiện thủ tục đất đai, giấy phép kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn, thành lập doanh nghiệp, hướng đến hoạt động bền vững, phù hợp với quy hoạch của địa phương. Phạm Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Giang

Ông Phạm Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Giang cho biết: “Địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng; quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ dọc các tuyến sông, suối có tiềm năng phát triển du lịch; đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; xây dựng kế hoạch thu hút các nhà đầu tư, hỗ trợ các hộ kinh doanh du lịch tự phát ven sông, suối hoàn thiện thủ tục đất đai, giấy phép kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn và thành lập doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đưa hoạt động du lịch vào nền nếp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững”.

Đông Giang đã quy hoạch quỹ đất thương mại, dịch vụ dọc các tuyến sông, suối.

Song song với phát triển du lịch, công tác bảo vệ môi trường cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Việc giữ gìn cảnh quan tự nhiên, bảo đảm vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần bảo vệ hình ảnh, con người địa phương mà còn tạo sức hút, giữ chân du khách.

Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của người dân và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Đông Giang đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đây được kỳ vọng sẽ là hướng đi mới, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đưa Đông Giang trở thành điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch tỉnh Lâm Đồng.