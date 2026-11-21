Ngày 21/11, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trần Mạnh (SN 1989, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh là đối tượng không có việc làm ổn định và từng có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời gian gần đây, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Trần Mạnh đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Mạnh bị bắt giữ tại Cơ quan Công an.

Để thực hiện hành vi, Trần Mạnh đã ôm chiếu, chăn, mùng vào các bệnh viện đóng giả người nhà đi chăm sóc bệnh nhân. Sau đó, Trần Mạnh lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân khi chăm sóc người thân, đối tượng lén đã lút trộm cắp điện thoại hoặc giả vờ mượn điện thoại để liên lạc với người nhà rồi cầm điện thoại bỏ chạy. Với thủ đoạn này, Trần Mạnh đã chiếm đoạt hàng chục chiếc điện thoại của người dân sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Buôn Ma Thuột đề nghị những ai là bị hại trong các vụ việc có liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Mạnh khẩn trương liên hệ, trình báo tại Công an phường Buôn Ma Thuột tại địa chỉ 243 Y Jut, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.