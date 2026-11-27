Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) phát động phong trào bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Chung tay bảo vệ môi trường

Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và phân loại chất thải nguy hại tại nguồn là hoạt động được phường Đông Gia Nghĩa lựa chọn phát động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Thông qua hoạt động này, địa phương hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường sản xuất và sinh hoạt, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tổ chức thu gom, phân loại rác thải bảo vệ thực vật và nguy hại hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Trong sản xuất nông nghiệp, bao gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng thường còn tồn dư hóa chất độc hại. Nếu bị vứt bỏ trên đồng ruộng, ven đường, kênh mương hoặc thu gom chung với rác sinh hoạt, hóa chất có thể phát tán vào đất, nguồn nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, các loại chất thải phát sinh trong sinh hoạt như pin, bóng đèn huỳnh quang, bình ắc quy, thiết bị điện tử hỏng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nếu không được phân loại, xử lý đúng quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa Hoàng Công Hội, bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cộng đồng. Mỗi người dân có thể tham gia bằng những việc làm cụ thể trong quá trình sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Người dân Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) chủ động phân loại rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường

Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, phường vận động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng cách. Người dân được khuyến khích áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại an toàn, thân thiện với môi trường.

Bao gói, chai lọ thuốc sau sử dụng phải được thu gom riêng, đưa đến các bể chứa, điểm tập kết đã bố trí trên địa bàn để vận chuyển, xử lý đúng quy định.

Khuôn viên đô thị khu vực phía Tây Lâm Đồng được duy trì dọn dẹp vệ sinh, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Đối với chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt, phường hướng dẫn người dân phân loại, lưu giữ và chuyển giao đúng nơi quy định. Các hộ gia đình không bỏ chung chất thải nguy hại với rác sinh hoạt, không tự ý đốt, chôn lấp hoặc vứt ra môi trường.

UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị và tổ dân phố phối hợp rà soát, duy trì hoạt động tại các điểm tập kết chất thải. Các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện.

Phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) triển khai hoạt động đổi rác lấy quà, khuyến khích người dân bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Công Hội nhấn mạnh, hoạt động thu gom chất thải nguy hại không chỉ dừng lại ở một đợt ra quân hưởng ứng Festival mà cần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Lan tỏa không khí hưởng ứng Festival

Cùng với hoạt động bảo vệ môi trường, từ cuối tháng 10/2026, UBND phường Đông Gia Nghĩa đã ban hành kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt, gắn với chỉnh trang đô thị và xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư.

Đoàn viên, thanh niên phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) ra quân trồng hoa tại các khuôn viên công cộng, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Một trong những hoạt động trọng tâm là phong trào “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”.

Phường vận động các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ dân phố và hộ gia đình trồng, chăm sóc hoa, cây xanh tại khuôn viên, tuyến đường, cổng chào và các điểm sinh hoạt cộng đồng.

Các mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp, vườn hoa đẹp”, “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp” được khuyến khích triển khai. Tùy điều kiện thực tế, các tổ dân phố xây dựng tuyến đường hoa, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu dân cư.

Khu vực Gia Nghĩa (Lâm Đồng) được dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026

Cùng với trồng hoa, các địa phương tổ chức vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và chỉnh trang không gian sinh hoạt chung.

Tại các trường học, hoạt động trồng, chăm sóc hoa, cây xanh gắn với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Các em được khuyến khích giữ gìn vệ sinh trường lớp, chia sẻ những thói quen tốt với người thân.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành, phường Đông Gia Nghĩa (Lâm Đồng) tích cực trồng hoa, hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt

Không khí hưởng ứng Festival cũng được lan tỏa thông qua hệ thống pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan và khu dân cư.

Phường khuyến khích các tổ dân phố, trường học và đoàn thể tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, cảnh quan và đời sống văn hóa của người dân Đông Gia Nghĩa.

Khu vực đô thị phía Tây Lâm Đồng lan tỏa thông qua hệ thống pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường chính

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Công Hội, bảo vệ và gìn giữ môi trường sống là cách chính quyền, người dân Đông Gia Nghĩa gửi lời chào mừng đến Festival Hoa Đà Lạt bằng những việc làm cụ thể. Điều địa phương hướng đến là môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp ngay cả sau khi Festival kết thúc.

UBND phường Đông Gia Nghĩa giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường duy trì chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, chậu hoa, bồn hoa tại các khu vực công cộng. Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố tiếp tục vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà cửa, chăm sóc hoa và cây xanh.

Đô thị Gia Nghĩa (Lâm Đồng) hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt 2026 bằng những hoạt động bảo vệ môi trường thiết thực

Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đến hết tháng 12/2026, tập trung cao điểm trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI. Địa phương yêu cầu huy động sự tham gia của cộng đồng, bảo đảm các hoạt động thiết thực, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.