Đồng euro trượt giá, tuần giảm thứ 5 liên tiếp

Đồng tiền mệnh giá 20 euro tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đồng tiền chung châu Âu đã chạm mức thấp nhất trong 17 tháng là 1,1161 USD/euro vào ngày 5/10, do những lo ngại của thị trường về gánh nặng nợ kỷ lục của Pháp và lộ trình chính trị đầy khó khăn để cắt giảm ngân sách.

Đồng euro sau đó đã phục hồi và hiện giao dịch ở mức 1,1211 USD/euro, nhưng vẫn giảm 0,3% kể từ đầu tuần. Trong 5 tuần qua, đồng tiền này giảm hơn 3% so với đồng USD.

Tại Pháp, việc ứng cử viên Tổng thống, bà Marine Le Pen, trình bày các kế hoạch cắt giảm thâm hụt ngân sách được thị trường coi là tín hiệu tích cực, đặc biệt khi so sánh với đối thủ thuộc phe cực tả là ông Jean-Luc Melenchon, người từng yêu cầu ngân hàng trung ương xóa bỏ các khoản nợ chính phủ.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tình trạng bán tháo trái phiếu tại Pháp và bất ổn xã hội hiện đang tạo ra một vòng xoáy tác động qua lại lẫn nhau. Nếu các cuộc bạo loạn trên đường phố leo thang, chênh lệch lợi suất trái phiếu (đặc biệt là chênh lệch giữa trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp và Đức) có thể sẽ nới rộng.

Ở những diễn biến khác, biến động của đồng USD khá khiêm tốn và đà tăng đã chững lại khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hướng tới mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong khoảng 3 tháng qua, trong bối cảnh thị trường phục hồi mạnh.