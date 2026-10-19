Đồng euro sụt giảm do bất ổn chính trị tại Pháp và giá năng lượng tăng cao

Đồng euro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 19/10, đồng euro đã giảm khi giá năng lượng leo thang làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự ổn định chính trị tại Pháp, sau khi nước này chứng kiến đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez sau các cuộc bạo loạn lan rộng vào cuối tuần qua.

Các nhà phân tích lưu ý rằng đồng tiền chung châu Âu thường chịu áp lực lớn kéo dài nếu căng thẳng chính trị tại Pháp vượt ra khỏi biên giới quốc gia và ảnh hưởng đến tâm lý toàn khu vực.

Đồng euro giảm 0,25% xuống mức 1,1210 USD. Hồi đầu tháng, đồng tiền này từng sụt giảm hơn 1% trong vài ngày khi mức chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Pháp và trái phiếu Chính phủ Đức nới rộng thêm khoảng 40 điểm cơ bản, lên trên 150 điểm cơ bản. Tới phiên 19/10, mức chênh lệch này nhích thêm 2 điểm cơ bản, lên 141 điểm cơ bản.

Đối với đồng USD, giới đầu tư đang đánh giá lại thị trường ngoại hối sau nhiều tháng đồng bạc xanh được hỗ trợ nhờ đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ và sự khởi sắc của thị trường chứng khoán dựa trên làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hiện tại, thị trường tập trung vào rủi ro sụt giảm đầu tư cho AI, có thể kìm hãm đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ và giảm nhu cầu vay vốn. Kịch bản này có khả năng kéo cả đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Dù vậy, triển vọng lãi suất vẫn là yếu tố chi phối chính trên thị trường. Đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9/2026 đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào nỗ lực chống lạm phát. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của đồng bạc xanh tăng 0,26% lên 102,05.

Theo bà Thu Lan Nguyen, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối và hàng hóa tại Commerzbank, diễn biến cặp tỷ giá euro/USD hiện phụ thuộc vào phản ứng của Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều hơn là bản thân giá dầu.

Thị trường năng lượng cũng đang tác động rõ rệt đến tiền tệ. Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát, giá dầu cao đã hỗ trợ đồng USD trong khi gây áp lực lên các đồng tiền của những quốc gia nhập khẩu năng lượng như euro và yen. Giá dầu Brent giao kỳ hạn dù hạ nhiệt từ mức đỉnh 5 tháng nhưng vẫn ở mức trên 100 USD/thùng. Giá khí đốt tự nhiên chạm mức cao nhất 4 năm là 89,13 euro.

Thị trường hiện dự đoán 87% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, đồng thời định giá mức cắt giảm 75 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2027. Kỳ vọng đối với ECB cũng đi theo quỹ đạo tương tự.

Tại châu Á, đồng USD tăng 0,05% so với đồng yen, lên mức 158,15 yen/USD. Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho biết lạm phát cơ bản đang "rất gần" mục tiêu 2%, báo hiệu không gian cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Tuy nhiên, những lo ngại về việc kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Sanae Takaichi có thể làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ của Nhật Bản vẫn đang gây áp lực lên tâm lý thị trường.

Trên thị trường giao dịch ngoài nước, đồng USD giảm 0,05% xuống 6,6815 NDT/USD, mức yếu nhất của đồng bạc xanh kể từ tháng 6/2022. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi dữ liệu công bố ngày 19/10 cho thấy GDP quý III/2026 của Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự kiến.

Tại Đông Nam Á, đồng rupiah của Indonesia giảm giá phiên thứ tư liên tiếp, lùi 0,2% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng. Trong khi đó, đồng AUD của Australia tăng 0,4% lên 0,6971 USD./.